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Bir kahraman ilan etmedikleri kalmıştı

ABD’de İsrail yanlısı çizgisi ve Türkiye aleyhindeki yayınlarıyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı’nın (FDD), Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına ödül vermesi tepki çekti.

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ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’nin de yer aldığı ve ‘ulusal güvenlik zirvesi’ temalı bir etkinlikte, Atilla davasındaki ajanlara ödül verilmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ‘mizah konusu’ yapıldı. Bazı kullanıcılar ise, aktif çalışan devlet görevlilerinin, bir davayı taraflı yayınlarla takip eden bir kuruluştan ödül almasının etik açıdan doğru olmadığına vurgu yaptı. Toplam yedi kişiye ödülü, FDD’nin Türkiye aleyhindeki çıkışlarıyla tanınan Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer verdi. 

FETÖ’CÜ POLİSE KAHRAMAN 

Ödül alan FBI ajanlarından Jennifer McReynolds, konuşmasında Atilla davasının tanıklarından FETÖ üyesi firari polis Hüseyin Korkmaz’dan “kahraman” diye söz etti. McReynolds’ın bu sözleri, davadaki FETÖ etkisini ve FETÖ kaynaklı sözde delillerin nasıl kullanıldığını bir kez daha ortaya koydu. 

BÜYÜKELÇİ KILIÇ’TAN TEPKİ 

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, skandal ödül töreniyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dava ile FETÖ arasındaki bağa dikkati çekti. McReynolds’a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, “Onun açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır” dedi. 

ABD’YE NASIL GETİRİLDİ 

Kılıç, McReynolds’ın ‘kahraman’ diye söz ettiği FETÖ’cü eski firari polis Hüseyin Korkmaz’ın ABD’ye nasıl getirildiği, bu kişinin seyahat ve konaklama masraflarının nasıl ayarlandığı ve üretilmiş sözde delilleri mahkeme salonunda nasıl sunduğunu da sorgulayarak, FBI ajanına bu konularda konuşmaktan neden kaçındığını sordu. Kılıç, firari FETÖ’cü Korkmaz’a ‘kahraman’ diyen FBI ajanına atfen, “Onun açıklamaları bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça göstermektedir” diye konuştu.

 

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