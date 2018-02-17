Bazı meslek odalarının Afrin’deki Zeytin Dalı’na yönelik eleştirel açıklamalarının ardından harekete geçen milli ve yerli gruplar, bu odaların yönetimlerini ve zihniyetini değiştirmeye aday. Pazar günü yapılacak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Bozyiğit, “Güçlü Türkiye için güçlü odalar şart. Zihniyetin değişmesi için bir oy bile çok önemli” diye konuştu.

30 BİN ÜYE VAR

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkan adayı Dr. Mustafa Bozyiğit, odaya kayıtlı yaklaşık 30 bin üye olduğunu ama son seçimde mevcut yönetimin sadece 500 farkıyla yönetimi kazandığına dikkat çekti. Son seçime katılımın 5500 ile sınırlı kaldığını kaydeden Bozyiğit, “Mühendisler oda seçimlerine katılırsa, mevcut yönetimi değiştirebiliriz. Bir oy bile çok önemli. Büyük hedeflerimiz var ve inşallah seçildiğimde bu hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışacağım. Çünkü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi için değişim zamanı geldi” diye konuştu. Mesleğin günümüzün ihtiyaçlarına göre gelişmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Bozyiğit, “Tüm üyeleri, önyargısız ve aynı hassasiyetle kucaklayıp, sektörü daha da ileriye taşıyacak gerekli çalışmalarda bulunmayı amaçlıyorum. Bu ilkeler ışığında hedeflerimiz konusunda ciddi ve kalıcı çalışmalar yapmak için söz veriyorum” diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

“Güçlü Türkiye’ye Güçlü Oda” sloganıyla adaylık çalışmalarını sürdüren Dr. Bozyiğit, “İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi için Birlikte Değişim Zamanı” diyor. Başkan seçilmesi halinde iz bırakacak çalışmalara imza atmayı amaçladığını kaydeden Bozyiğit, hedeflerini ise şöyle ifade etti: “Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği ile AR-GE merkezi kurulması, öğrenci ve yeni mezunlar için kariyer merkezleri oluşturulması, iş güvenliği, işçi sağlığı kurallarına uygunluk ve mesleki sorumluluk sigortasının geliştirilerek odanın üyelerine sunulması, şantiye ve yapı denetim mühendislerine hukuki danışmanlık desteğinin verilmesi, inşaat mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması, üyelerinin teorik ve pratik bilgi birikimlerini arttıracak programlar düzenlenmesi, güncel mevzuat değişikliklerinin üyelere duyurulması, bu konuda seminerler düzenlenmesi, meslektaşlar için sosyal tesis yapılması ve İMO İstanbul Şubesi Meclisi oluşturulması”