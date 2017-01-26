Bakan Akdað: Bir rejim deðiþikliði falan olmadýðýný herkes biliyor

Akdað, Anadolu Ajansý (AA) Editör Masasý'na konuk olarak gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu, sorularý yanýtladý.

Anayasa deðiþikliðinin kabul edildiði ve Türkiye'nin bir referanduma gideceði hatýrlatýlarak, "Referandumda 'evet' çýkmasý ve cumhurbaþkanlýðý sisteminin hayata geçmesi halinde Türk toplumunun hayatýnda neler deðiþecek? Seçmenle bir araya geldiðinizde bu sistemin gerekliliðini hangi tezlerle anlatacaksýnýz?" sorusu üzerine Akdað, Türkiye'nin gündeminin iki ay içinde büyük ölçüde referandum olacaðýný söyledi.

Akdað, 2002 seçiminden sonra 10 yýlý aþkýn süreyle Saðlýk Bakaný olarak hizmet ettiðini, aradan geçen 3,5 yýlýn sonunda tekrar bu göreve getirildiðini anýmsattý.

Türkiye'nin hýzlý deðiþimlere ihtiyacý olduðunu vurgulayan Bakan Akdað, þöyle devam etti: "Türkiye'nin kaybedecek bir dakikasý bile yok. Aslýnda meclis oylamalarýnda da bunu bir kere daha yaþadýk, muhalefetin kültürü, iþleri yavaþlatmak. Bizim yaptýðýmýz iþ doðru da olsa yanlýþ da olsa iþleri yavaþlatmak anlamýnda bir kültürleri var. Bu her ne kadar uzun süredir gayret ediyorsak da bürokrasinin iþleyiþinde de azýcýk kontrolü elden býrakýrsanýz yavaþlamaya bir eðilim var. Baþkanlýk sistemi burada hýzlý hareket etmeyi saðlayacak gerçekten mükemmel bir sistem. Düþünün þimdi bir bakan bir tarafta görev yapýyor, bir taraftan kendi þehrinde milletvekili, öbür taraftan bakanlýk vazifesini icra ediyor."

"Parlamenter sistemde de dýþarýdan bakan atanabilir" denebileceðini belirten Akdað, ancak geleneksel olarak bunun mümkün olmadýðýný söyledi.

Bunun yapýlmasý durumunda Mecliste huzursuzluklarýn çýkabileceðine deðinen Saðlýk Bakaný Akdað, "Politik olarak bunu yapmak güçtür. Bütün bakanlarýn Meclis dýþýndan yapýlmasý politik olarak mümkün deðil." diye konuþtu.

- Ýstikrar vurgusu

"Halk tarafýndan seçilen bir cumhurbaþkanýnýn istikrarlý bir biçimde beþ sene hizmet edeceðinin bilinmesi ve onun kendisine yol arkadaþý olarak seçtiði, icra için seçtiði bakanlarýn da orada o cumhurbaþkaný ile beraber o süre içerisinde hizmet edeceðinin bilinmesi, gerçekten hýzýmýzý çok artýrýr." ifadesini kullanan Akdað, hayata geçirdikleri saðlýkta dönüþüm programýna atýfta bulundu.

Bu programýn bütün dünya tarafýndan takdir edildiðini ve aradan 14 yýl geçtiðini anýmsatan Akdað, "Þimdi yeni bir dönüþüm programý hazýrlýyoruz. '14 yýl önce hazýrlamýþtýnýz þimdi niye bir daha hazýrlýyorsunuz?' Hazýrlamamýz gerekiyor. Ýhtiyaçlarýmýz deðiþti." deðerlendirmesini yaptý.

Akdað, sözlerini þöyle sürdürdü: "Vatandaþýn beklentisi deðiþti. Bundan 14 yýl öncesi Danimarka'ya, Finlandiya'ya, Almanya'ya gidin orada çok az þey deðiþti. Ama Türkiye'de çok fazla þey deðiþti. Çünkü biz geliþen bir ülkeyiz. Biz yarýþa çok geriden baþladýk. Onlar biraz hýzlý yürüdüðü zaman bizim koþmamýz lazým. Bizi koþar adým hedeflerimize götürecek sistem baþkanlýk sistemidir. Ben bunu çok önemsiyorum. Tabii burada demokrasinin zedelendiðinden bahsedenler var, buna da hayretle bakýyorum. Bugünkü parlamenter sistemde Meclisi seçiyoruz, iktidar partisi kendi içinden genel baþkanýný baþbakanlýða taþýyor. O genel baþkanýn parti üzerindeki yetkileri malum. O genel baþkanýn bakanlar kurulunu oluþtururken yetkileri malum, o genel baþkanýn kanun götürürken yetkileri malum. Bu normal oluyor da biz baþkanlýk sistemine geçince cumhurbaþkanýnýn bir bakanlar kurulu seçmesi, onun icraya hakim olmasý anormal sayýlýyor."

- "Teknik bir tartýþma yok"

Bu durumu anlamanýn mümkün olmadýðýný ifade eden Akdað, "Aslýnda ortada teknik bir tartýþma yok bence. Ortada politik bir tartýþma var." dedi.

Bir rejim deðiþikliði olmadýðýný herkesin bildiðini aktaran Saðlýk Bakaný Akdað, þunlarý kaydetti: "Cumhuriyet Halk Partisi de çok iyi biliyor. Onlarýn bir tek endiþesi var; 'Biz CHP olarak bir baþkan, bir cumhurbaþkaný, partili cumhurbaþkaný seçtiremeyiz', bunu biliyorlar. Seçtiremiyorlar çünkü milletle davalarý var. 1940'lý yýllardan itibaren milletle bir problemleri var. Onlara göre millet dönüþtürülmesi gereken bir kitle, bize göre ise millet kendisinden emir alýnmasý, talimat alýnmasý, onun iradesinin yönetime yansýtýlmasý, ona hizmet edilmesi gereken bir kitle. Aramýzda böyle bir fark var. Milletin feraseti bunu görüyor. Milletin feraseti rahmetli Menderes döneminde gördü, rahmetli Özal döneminde gördü, rahmetli Erbakan döneminde gördü, þimdi AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoðan döneminde görüyor. Onlar da biliyorlar ama bunu itiraf edemiyorlar. Þunu söyleseler, çýksalar deseler ki 'Biz biliyoruz ki artýk biz baþkan seçtiremeyiz' deseler bunu anlayacaðýz. Söylemeleri de mümkün deðil.

Halbuki çalýþsalar, gayret etseler, milletle barýþsalar, milletle mücadele etmekten vazgeçseler, milleti dönüþtürmek için toplum mühendisliðinden vazgeçseler onlar da seçtirebilir, neden olmasýn. ABD'de bir müddet Cumhuriyetçiler, bir müddet Demokratlar yapýyor. 14 yýldýr AK Parti'yi iktidarda tutan sebepler ne ise bir baþkanlýk seçiminde de AK Parti'nin bir adayýnýn baþkan olma ihtimalini o kadar yüksek görüyorlar, dertleri davalarý bu. Ama Allah'ýn izniyle, milletin ferasetiyle biz bu referandumu muvaffakiyetle sonuçlandýracaðýmýza inanýyoruz."