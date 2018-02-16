Biraz ciddi olun

Türkiye-ABD ilişkileri hassas bir dönemde geçerken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün Türkiye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilen Tillerson’la yapılan toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu kritik görüşmede “YPG’ye ağır silah vermedik.Geri alınacak bir şey yok” diyen Tillerson’un önüne teröre verilen desteğe ilişkin belge ve görüntüler konularak “gereğini yapın” denildi. Tillerson’dan terör örgütü PYD/PKK’ya yaptıkları yardımın kesilmesi, dağıtılan silahların geri alınması ve Amerika askerlerinin Münbiç’ten çekilmesi gerektiği vurgulandı. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör ordusu Türkiye’nin asla müsaade etmeyeceği de belirtildi.

TALEPLER İLETİLDİ

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan da kısa bir açıklama yapıldı. Görüşmede Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi. Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletildiği de bildirildi.

WASHİNGTON HATALI

Tillerson’ın Ankara ziyareti ABD’de de geniş yankı buldu. Ziyareti değerlendiren CNN International, “Tillerson Türkiye’yle gerilimin gölgesinde ‘Osmanlı tokadıyla karşı karşıya” başlığını kullandı. Foreign Policy dergisi Washington yönetimine Türkiye’nin beklentilerinin dikkate alınması uyarısında bulundu. “Türkiye ve ABD ilişkilerini çok geç olmadan düzeltmeli” başlıklı analizde şu değerlendirme yapıldı: “DEAŞ’ı yenilgiye uğratmaya odaklanılması gerekli ama ABD’nin tek hedefi bu olmamalı. ABD, Türkiye ve bölgedeki çıkarlarını göz önünde bulundurarak, bu meselelerin karmaşıklığını ele alan daha kapsamlı bir strateji geliştirmeli. Özellikle de, Türkiye’ye kendi Kürt sorununu çözmesinde yardım etmeli.”

DİZ ÇÖKERTÜREMEZLER

Türkiye-ABD geriliminde neocon yanlısı Washington Times gazetesi Beyaz Saray’a, Ankara ile ilişkileri düzeltmek için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmesi ve Afrin sınırının Türkiye’nin kontrolüne geçmesi için ABD’nin istihbarat vermesi çağrısında bulundu. İngilizce yayın yapan Arap gazetesi The National, Tillerson’un Türkiye’ye diz çöktüremeyeceğini belirterek, “ABD’nin azalan etkisi yüzünden Tillerson’ın bunu yapması zor görünüyor” dedi.

PYD’Yİ EMİR ERİ GORUYOR

Teröre verdiği destekten dolayı Türkiye ile yol ayrımına gelen ABD’den skandal teklif geldi. ABD Savunma Bakanı Mattis, PKK/PYD’ye desteği kesmek yerine, "YPG’yi, PKK’ya karşı savaştırabiliriz" teklifinde bulundu.

Suriye’nin kuzey sınırına terör örgütü PKK/PYD’yi yerleştiren ve her türlü desteği veren ABD, Türkiye ile krizi sona erdirecek adım atmak yerine ahlak dışı teklifte bulundu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ile görüşen ABD Savunma Bakanı James Mattis, “YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabileceklerini” söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı. Mattis’le yaptığı görüşmeyi anlatan Nurettin Canikli, “Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor” dedi.

ZATEN AYNI ÖRGÜT

ABD’li mevkidaşı James Mattis ile yaptığı görüşmeye ilişkin Brüksel’de açıklamalarda bulunan Canikli, görüşme kapsamında ağırlıklı olarak PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine sebep olduğunu ve bu durumun Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettiğini açıkladı. “Geldiğimiz an itibariyle PYD/YPG’nin PKK’nın organik bir parçası olduğu konusunda hiçbir tereddüt ve şüphe kalmamıştır” diyen Canikli, “Mattis’le YPG/PKK arasındaki organik ilişkiyi tüm açıklığıyla ortaya koyan belgeleri paylaştık. Ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da PYD/YPG’nin bir terör örgütü olduğu, PKK’nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını ve yayınlarını da kendisine hatırlattım. Özellikle CIA online yayın organında PYD ve YPG terör örgütü, PKK’yı Suriye milisleri olarak tanımlamakta açık ve net bir şekilde ve amacının da Suriye’nin kuzeyinde otonom bir siyasi yapılanma olduğu belirtilmektedir. Bu açıkça ABD’li yetkililer tarafından da PYD ve YPG örgütünün PKK ile organik bağ içerisinde oldukları, aynı sözde kadro tarafından yönetildiği tespit edilmiş ve belirlenmiştir. Bunu kendisine hatırlattık” dedi. Canikli, “Mattis’in yaklaşımı PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunun dökümanlarını paylaşmamızdan sonra bu örgütü PKK’dan ayırabilecekleri şeklinde hatta PKK’ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde açıklamaları oldu. Bizde bunun mümkün olmadığını, gerçekçi ve rasyonel bir hareket olmayacağını ve hiçbir zaman PYD/YPG’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını kendilerine söyledik.”

PKK KONTROLÜNDE

“Çünkü aynı yerden yönetiliyor ve aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar. Böyle bir şeyin rasyonel olmadığını söyledik. Fakat onlarda PYD/YPG’yi PKK’dan ayırabilecekleri ve bizim açımızdan tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde bir kabulleri var. Biz bunun olmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bunu kendileriyle paylaştık. Sonuç itibariyle PYD ve YPG’nin SDG’nin içinden tamamen ayıklanması gerektiğini ifade ettik. SDG’nin tamamen PKK tarafından kontrol edildiğini ve diğer unsurların göstermelik olduğunu açıkladık” ifadelerini kullandı. Canikli PYD/YPG terör örgütüne verilen ABD desteğinin PKK terör örgütünün güçlenmesine, sebep olduğunu ABD’li mevkidaşına aktardığını belirtti.