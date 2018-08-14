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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Türkiye çok önemli bir ülke ve bölgede önemli rol oynuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, hem ABD hem Türkiye'nin çok önemli iki ülke olduğunu ve bölgede önemli rol oynadığı belirterek, iki ülke arasında yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülmesini ve gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umut ettiklerini söyledi.

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Dujarric, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu da yanıt veren Dujarric, şunları kaydetti:

"İkili sorunlar bu iki ülkenin ötesine de yansıyabilir ama umuyoruz bu olmaz ve bu tür sorunlar diyalog yoluyla çözülür. Hem ABD hem Türkiye çok önemli iki ülke ve bölgede önemli rol oynuyor. Bu gerginliğin iki ülkenin dışına taşmasını görmek istemeyiz."

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