Birliğimizi bir kez daha gösterdik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı namazını Sabancı Merkez Camisi’nde kıldı. Çelik, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile geldiği camide, bayram namazı kılıp vaaz ile hutbeyi dinledi. Namazın ardından camiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, tüm Adanalıların bayramını kutladı.
BERABER ÇOK KUCAKLAŞACAĞIZ
Çelik, “Hep beraber daha çok kaynaşacağız daha çok bayramlaşacağız daha çok kucaklaşacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik” dedi.
HİÇBİR ZAMAN UNUTMUYORUZ
Şehit yakınlarının ve gazilerin de bayramını kutlayan Çelik, şunları söyledi: “Tabi şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bizim bu topraklar üzerinde şerefli, onurlu haysiyetli ve başı dik bir şekilde yaşamamızı sağlayan büyük fedakarlıklarla bize bu vatanı bırakan ve burada yaşamamızı sağlayan şehitlerimizdir. Onlara bir kere daha rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Bugün güvenliğimizi sağlayan terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize buradan teşekkürlerimizi iletiyorum.”
KAZASIZ BİR BAYRAM GEÇİRİN
Bayram dolayısıyla trafiğin yoğun olduğunu ve çok sayıda kaza meydana geldiğini hatırlatan Çelik, “Bize acı veren üzüntü veren hadiseler oluyor. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın hassasiyetini rica ediyoruz. Bayram hiçbirimiz için acı getirmesin üzüntü getirmesin herkes sevdikleriyle güzel bir bayram geçirsin diyoruz” diye konuştu.
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