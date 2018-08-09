Birlik ruhunu Anadolu’ya dünyaya haykıracağız 

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Muş’a geldikleri ekiple, Malazgirt etkinliğinin geçen seneden çok daha düzenli hazırlanması üzerine çalıştıklarını söyledi.

İÇ MUHASEBE YAPMALIYIZ

Başkan Erdoğan’ın önderliğinde Çanakkale Zaferi’nin büyük ihtişamla kutlandığını, gençlerin Çanakkale’yi, şehitliği ziyaret ederek, o birlik ruhunu yaşadığını belirten Bilal Erdoğan, “26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz. 24-25 Ağustos’ta Ahlat’ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu’ya, dünyaya haykırmış olacağız. Bu, bölge için büyük bir turizm potansiyeli, kültürel zenginlik, hareketlilik oluşturacak. Bu kardeşlik ruhunu yeniden düşünmemiz lazım. ‘İnananlar kardeştir’ buyuruyor Rabbimiz. O zaman birinin arkasından konuştuğumuzda bunu neden yaparız, emanete ihanet ettiğimizde bunu neden yaparız, Müslümanların hukukunu korumadığımızda acaba neyi düşünerek yaparız, bu iç muhasebeleri yapmamız gerekiyor” dedi.