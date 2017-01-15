Bitmeyen FETÖ faturası

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekede, Deniz Baykal’a kaset komplosunun Fetullah Gülen’in lideri olduğu FETÖ tarafından yapıldığı saptandı. Ankara kulislerinde, “Bu komplonun ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden FETÖ’yle mücadeleyi hedef alan açıklamalar yaptığı da anlaşılıyor” yorumlarına neden oldu.

PENSİLVANYA HATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkan Yardımcıları ve vekilleri Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Mehmet Ekici, İhsan Barutçu, Deniz Bölükbaşı gibi siyasetçilere kaset kumpası kurulmasına ilişkin hazırladığı fezleke, önceki gün basına sızdı. 18 kişiye kaset komplosu kurulmasına yönelik soruşturmada, 11’i ev, 2’si işyeri olmak üzere 13 adrese dinleme cihazı ve kamera yerleştirdiği, teknik araçlarla da izleme-dinleme yaptığı belirlenen 14 polisin, mağdurların Ankara’daki evinden ABD’deki Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki karargahına uzanan faaliyetleri tek tek ortaya konuldu. Şüphelilerin, teröristbaşı Gülen’in talimatları doğrultusunda iktidar, anamuhalefet ve muhalefet parti mensuplarına kaset komploları kurarak siyaseti dizayn etmeye çalıştığı belirtildi. 2008- 2012 yılları arasında kesintisiz yasadışı takip yapan FETÖ üyelerinin, ele geçirdikleri görüntü ve ses kayıtlarını dönemin istihbarat müdürlerine verdiği, onların da ABD’ye giderek görüntüleri teröristbaşı Gülen’e izlettikleri, onun emriyle görüntü ve ses kayıtlarının medyaya servis edildiği belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisine böcek konulması davasının da sanıkları arasında yer alan şüpheliler ise şöyle sıralandı: Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Tamer Bülent Demirel, Yunus Yazar (eski istihbaratçı polis şefleri), Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş, Rüstem Atik, Sedat Zavar, Enes Çiğci, İlker Usta, Ahmet Yılmaz Ekiz, Abdül Köksa (eski istihbaratçı polisler).

VARAN-2 İLE İSTİFA

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında, 10 Mayıs 2010 tarihinde bir internet sitesinde Varan-1 başlığıyla servis edilen gizli kamera görüntülerinde Baykal’ın CHP’li bir milletvekili ile uygunsuz görüntüleri olduğu iddia edildi. Arkasından servis edileceği söylenen Varan-2 yayımlanmadan, Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı’ndan istifası geldi.

O tarihte CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını söyleyen dönemin CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, neredeyse bir gün sonra CHP Genel Başkanlığına aday olduğu görüldü. Kısa süre sonra da CHP’ye genel başkan yapıldı. Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun kısa bir süre önce yaptığı açıklamalar ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem Baykal’a kaset komplosundan hem de 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu iddialarını gündeme getirdi. 15 Temmuz’da ağabeyini telefonla aradığında “Korkmana gerek yok, bilgim var” yanıtını aldığını belirten Celal Kılıçdaroğlu, kaset komplosundan önce ağabeyinin ‘Yakında önemli gelişmeler olacağını ve Baykal’ın gidecek’ anlamında sözler söylediğini de aktardı.