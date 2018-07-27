Bitmeyen koltuk savaşı fena kızıştı
Olağanüstü kurultay için imza toplama süresinin sonuna yaklaşıldıkca saflar netleşiyor. Kılıçdaroğlu ve İnce, birbirlerini ‘koltuk sevdası’nda olmaklma suçluyor. Kıylıçdaroğlu’nun ‘Koltuk derdinde’ olmakla suçladığı İnce, “Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yola başvuruyor” dedi.
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı seçimli olağanüstü kurultay yapılması için imza toplayan Muharrem İnce yandaşları, gerekli sayısa ulaştıklarını açıklarken, genel merkez imza sayısının 430’larda olduğunu savunuyor. 15 günlük imza toplama süresinin son 4 gününe girilirken saflar netleşiyor.
‘HER YOLU DENİYOR’
Kılıçdaroğlu’nun ‘koltuk derdine’ düşmekle suçladığı Muharrem İnce, Twitter’dan “Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında” paylaşımı yaptı.
DEĞİŞİM MANİFESTOSU
Bu arada Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenildi. İnce’nin bu manifestoyu ne zaman açıklayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Kılıçdaroğlu, parti içinde kafaları karıştıran “Göreceksiniz partide ciddi değişikler olacak” ifadesini açarak “değişimin yönetimsel değil yapısal” olduğunu söyledi.
HAYRET EDİYORUM
Kılıçdaroğlu, kendisinin genel başkanlığa gelmesinin baş aktörü eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın da ‘değişim’ istemesine şaşırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun daha sonra yolları ayrılan Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekibin “değişim olsun” talebinin kendisini hayrete düşürdüğünü belirterek “Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum. Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum” dedi.
KAVGA DA SÖYLEM DE SERTLEŞTİ
Bu arada olağanüstü kurultay süreci imza yarışına dönüştü. İnce taraftarları gerekli olan 625 imzaya ulaştıklarını belirtirken, Kılıçdaroğlu taraftarları da imza şovuna başladı.
Karşılıklı açıklamalar da sertleşerek devam ediyor. CHP’nin 59 il başkanı da ortak açıklama yaparak Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Ortak bildiriyi okuyan Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, imza verenlerin isimlerini tek tek okudu. Bildiride imzası olmayan il başkanları ise şunlar: “Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Yalova.”
KOŞULLARINIZI BİLİYORUM
İl başkanlarının ardından 129 vekil de bildiriye destek verdi. Bildiriye Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Erdin Bircan, Gürsel Erol, Ali Şeker, Gürsel Tekin, Mehmet Ali Çelebi, Selin Sayek Böke, Hüseyin Avni Aksoy, Hasan Baltacı, Ahmet Kaya ve Özcan Özel destek vermedi. İnce, bu bildirileri Twitter’da değerlendirdi. İnce, “Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım” dedi.
ÖZKAN SERT CEVAP VERDİ
Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da İnce’ye sert birn dille cevap verdi: “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler. Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli.”
SAFLAR NETLEŞİYOR
CHP’DE “değişim” isteyenlerin sözcülüğünü Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını da yürüten Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürüyor. İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, eski vekiller Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner, Dursun Çiçek de değişim talebinde bulunanlar arasında yer alıyor. ‘Değişim’ yanlıları arasında bir dönem Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay değişim talebinde bulunarak görevinden istifa ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da “değişim”den yana tavırlarını açıkladı. Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu da yaptıkları açıklama ile değişim istedi. Bu isimler, Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaptı.
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