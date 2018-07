Bitmeyen koltuk savaşı fena kızıştı

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı seçimli olağanüstü kurultay yapılması için imza toplayan Muharrem İnce yandaşları, gerekli sayısa ulaştıklarını açıklarken, genel merkez imza sayısının 430’larda olduğunu savunuyor. 15 günlük imza toplama süresinin son 4 gününe girilirken saflar netleşiyor.

‘HER YOLU DENİYOR’

Kılıçdaroğlu’nun ‘koltuk derdine’ düşmekle suçladığı Muharrem İnce, Twitter’dan “Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında” paylaşımı yaptı.

DEĞİŞİM MANİFESTOSU

Bu arada Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenildi. İnce’nin bu manifestoyu ne zaman açıklayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kılıçdaroğlu, parti içinde kafaları karıştıran “Göreceksiniz partide ciddi değişikler olacak” ifadesini açarak “değişimin yönetimsel değil yapısal” olduğunu söyledi.

HAYRET EDİYORUM

Kılıçdaroğlu, kendisinin genel başkanlığa gelmesinin baş aktörü eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın da ‘değişim’ istemesine şaşırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun daha sonra yolları ayrılan Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekibin “değişim olsun” talebinin kendisini hayrete düşürdüğünü belirterek “Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum. Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum” dedi.

KAVGA DA SÖYLEM DE SERTLEŞTİ