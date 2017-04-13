İçişleri Bakanı Soylu: Biz bugün ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pazar günü tarihi bir karar vereceğini söyledi.

"Bu yeni sistem milleti merkeze oturtacak"

Yeni sistemle ilgili bilgilendirmede bulunan Soylu, "Bu yeni sistem bizi bunlardan kurtaracak. Bu yeni sistem artık Türkiye üzerinde oyun oynayanlara müsaade etmeyecek. Bu yeni sistem artık Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalışanlara müsaade etmeyecek. Bu yeni sistem istikrar üretecek, bu yeni sistem milli iradeyi, bu yeni sistem demokrasiyi hakim kılacak. Bu yen sistem milleti merkeze oturtacak, millet karar verecek." ifadesini kullandı.

Soylu, terörle mücadeleye değinerek, şunları kaydetti:

"Hatırlarsınız Lice'de operasyon yaptık, Mardin'de operasyon yaptık, yapıyoruz. Orada 7 tane köyü, ülkemize zarar veriyorlar, orada terör üretiliyor diye orada oturanlara baskı yapıyorlar diye evlatlarımızla operasyon olarak kuşattık ve orada da gereğini yerine getirdik ama HDP'liler ayağa kalktı. Bir takım CHP'li milletvekilleri de ayağa kalktı. Ne dediler, 'bu operasyonları kesin.' Peki biz ne yaptık? O operasyonlarda, ülkemize İstanbul'da patlayan bombaları sağlayan, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da patlayan bombaları sağlayan, mühimmatları sağlayan, oradan canlı bomba olarak gönderilen, o talimatları verenleri kıstırdık ve etkisiz hale getirdik. Lice'de 70'in, 60'ın üzerinden 70'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik."

Bugün güçlü ve kararlı bir millet olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün güçlü ve kararlı bir hükümet var. Güçlü ve kararlı bir Başbakan var. Güçlü ve kararlı bir Cumhurbaşkanı var da bugün Türkiye terörle mücadele etmektedir. Kudretli ve kuvvetli bir şekilde mücadele etmektedir." diye konuştu.

"Bu coğrafyaya zayıflık yakışmaz"

Soylu, bu coğrafyaya zayıflığın yakışmayacağını belirterek, "Bu coğrafya zayıflığı kaldıramaz, bu coğrafya güçsüzlüğü kaldıramaz, bu coğrafya çelimsizliği kaldıramaz ve bu coğrafya öyle diz çökmeyi kaldıramaz. Biz eski Türkiye değiliz, öyle parmak gösterip 'otur' dediğin zamanki Türkiye değiliz biz bugün. Biz bugün güçlü bir Türkiye'yiz, biz bugün kudretli bir Türkiye'yiz, biz bugün ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yiz." dedi.

Yıllardan beri Türkiye'nin üzerine oyun oynandığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu yapılanlarla birlikte bambaşka bir yolculuğa girdiğini vurguladı.

Soylu, herkesin kendini ifade edebildiği bir Türkiye tablosu ile bugün karşı karşıya kalındığına vurgu yaparak, "Bunu görenler Türkiye'den ürküyorlar. Bunu görenler Türkiye'den korkuyorlar ve Türkiye'yi yepyeni bir tuzakla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Onun için ifade etmek istiyorum ki bütün bunlar, hepimizin bugüne kadar gördüğü bir tablodur. Şu açıktır, dün karşı karşıya kaldığımız sıkıntıları yarına taşımak istemiyoruz. Artık seçim bittikten sonra tekrar siyaset tartışması, tekrar hükümet tartışması yapmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, tankın üzerine çıkacaktı değil mi?"

Bakan Soylu, tarihi ve çok önemli bir karar alınacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu kararın arifesinde şöyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Evet, Kılıçdaroğlu... Ne diyor? 'Ben darbe olursa tankların önüne çıkarım' diyor. Değil mi? Dedi bunu değil mi? Evet her yerde söyledi ve onu söyleyen Kılıçdaroğlu... Televizyonlarda hepiniz gördünüz. Havalimanından kaçtı mı? Kontrollü kaçak oldu değil mi? Havalimanından kaçtı, bu arada da birileriyle telefonda görüştü. Ne konuştuğunu kendisi söyleyemiyor, neler görüşüldüğünü de ortaya koyamıyor. Kıymetli hemşehrilerim, şu çok bariz ve şeffaf gözüküyor, çok da açık gözüküyor. Kılıçdaroğlu, tankın üzerine çıkacaktı değil mi? Bizim hemşehrilerimiz kadirşinastır, vefakardır, buradan ona oyuncak bir tank gönderelim de hiç olmazsa oyuncak bir tankın önünde dursun. Öyle tankın önüne çıkmak için cesaret ister, tankın önüne çıkmak için yürek ister, tankın önüne çıkmak için millet sevgisi ister, tankın önüne çıkmak için ay yıldızlı bayrağa sadakat ister, tankın önüne çıkmak için Allah'a teslimiyet ister. Öyle tankın önüne çıkmak için, öyle kolay değil. Sözde sultan olunsaydı, o bugüne kadar sultan olmuştu zaten."

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Kılıçdaroğlu kim, Tayyip Erdoğan kim, Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan ile beraber aşık atıyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen o gece 'nerede kalacağım' diye düşünürken, 'nereye saklanacağım' diye düşünürken, Tayyip Erdoğan, 'milletim, milletim' diyerek, evet 15 Temmuz gecesi uçağa bindi, evet uçağın inip inmeyeceğini bilmediği halde o uçakta Allah'a teslim oldu, milletin iradesiyle beraber oldu. Sen kim Tayyip Erdoğan kim?" ifadesini kullandı.