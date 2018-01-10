Biz özgürlük beklerken halâ 28 Şubat kararları onanıyor

Şubat darbesine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 96. celsesi dün yapıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı.

DAVALAR HALA ONANIYOR

Ankara’da duruşma yapılırken, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder), 28 Şubat sürecinde mahkemelerde verilen kararların Yargıtay tarafından onanmaya başlandığını belirterek, çeşitli cezalara çarptırılan sanık ve hükümlülerin tahliye edilmesini ve yeniden yargılanmasını talep etti.

Mazlumder Başkanı Ramazan Beyhan ve bazı dernek üyeleri, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bir araya gelerek, 28 Şubat mağdurları hakkında verilen kararların iptal edilmesini istedi. Dernek üyeleri, “Adalet Her Zaman Her yerde” yazılı pankart açarken, Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan 28 Şubat’ın halkın hür tercihine ve iradesine bir müdahale olduğunu belirtti.

20 YILDIR HAPİSTELER

Beyhan, “Biz sadece 28 Şubat’ın yargılanmasını değil, aynı zamanda 28 Şubat’ta mağdur edilen, henüz daha suçları tespit edilememiş tutuklu insanların özgürlüğüne kavuşmasını yeniden yargılamalarının yapılmasını istiyoruz. O dönemde terör ile suçlanan birçok insana verilen afaki cezaların ne yazık ki yakın zamanda onanmaya başlandığını görüyoruz. Açıklamadaki gayemiz halkın buna dikkatini çekmek ve bu konudaki yanlışa bir son vermektir” dedi. 28 Şubat davasına ilişkin basın açıklamasını okuyan Mazlumder Genel sekreteri Avukat Kaya Kartal, 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğine hatırlatarak, “Buna rağmen cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahsuplar ve aileleri için bütün ağırlığıyla devam etmektedir. 28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı, brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu bir dönemde 28 Şubat tutsakları 20 yıldan uzun bir süredir içeride olup, bu kişilerin anne baba eş ve çocukları ise halen cezaevi yollarında mağdur edilmektedir” diye konuştu. Kartal açıklamanın devamında, “28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EN KOLAY YOL İNKAR

28 Şubat darbesine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Çevik Bir’in de bulunduğu 103 sanık hakkındaki davanın 96. celsesi dün yapıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da takip etti. Sanık generaller 28 Şubat sürecinde mağduriyetlere yol açan uygulamalardaki sorumluluklarını kabul etmedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmasını hazırlayamadıklarını belirterek süre isteyen sanıklar ve avukatlarına süre verdi ve davayı 12-16 Şubat 2018’e erteledi. Cumhuriyet savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, Karadayı ve Bir’in de aralarında bulunduğu 60 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istemişti.