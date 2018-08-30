Bize güvenenlerle birlikte yeni zaferler kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ederek “Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız” dedi.

15 TEMMUZ VURGUSU

Erdoğan yayımladığı Zafer Bayramı mesajında tarihi mesajlar verdi. Erdoğan Türk milletine bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordunun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, sükranla yad etti, şehitlere ve gazilere Allah’tan rahmet diledi. Ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkasının, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

TÜM MAZLUMLAR İÇİN

“Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde yedi düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti, 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz.” Başkan Erdoğan, bu yüce gönüllülüğün Türkiye’nin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız.” TBMM Başkanı Binali Yıldırım da yayımladığı mesajında şunları vurguladı: “Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 Temmuz 2016’da yaşanmıştır.”

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 30 Ağustos mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, FETÖ, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü, bu mücadelenin en son terörist yok edilinceye kadar, yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de “Terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileceğini bildirdi.

Zarif’i kabul etti

Başkan Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde MYK toplantısından sonra İran Dişişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul etti.