BM şemsiyeli PKK üssü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün dikkat çektiği Irak’taki Mahmur Kampı, terör örgütü PKK’nın Irak’taki yeni terör merkezi. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi dört yıl önce ‘boşaltıldı’ dese de dünya kamuoyuna ‘BM mülteci kampı’ gibi lanse edilmeye çalışılan PKK kampı, adeta Türkiye’ye saldırıların üssü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat Hükümetinin gereğini yapmaması ve Türkiye’ye bir saldırı olması durumunda Türkiye’nin meşru savunma hakkı nedeniyle Kandil’i, Sincar’ı, Mahmur’u vuracağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur’un PKK için bir kuluçka yuvası olduğu ve Kandil’i beslediğine yönelik sözlerini değerlendiren emekli Albay ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Mahmur’un PKK’yı ayakta tutan noktalardan biri olduğuna dikkat çekti.

ABD HİMAYE EDİYOR

ABD’nin 1991’deki Irak işgalinden sonra ABD güdümünde kurulan kamptaki çocukların henüz 12 yaşında örgüt eğitimine alındığına dikkat çeken Başbuğ, şunları söyledi: “ABD terör koridoru projesi suya düşmeseydi, Sincar’ı yeni Kandil olarak dünya terör sahnesine sürecekti. Bunu gören devlet, Nisan 2017’de Sincar ve Karaçok bölgesine bir hava harekatı düzenledi ve 100’e yakın teröristi etkisiz hale getirirken, Sincar’daki tüm lojistik merkezleri yerle bir oldu. Ancak, ABD planından vazgeçmedi. ABD, bir kaç gün önce Peşmerge ve Irak merkezi ordusu arasındaki kavgayı bahane ederek 20 zırhlı araçla Sincar’da üs kurdu. Suriye ve Irak’ın tam ortasında yer alan stratejik bir nokta olan Sincar, dağlık bir yapısı nedeniyle her türlü pisliğin rahatlıkla barınabileceği bir yer. Geleceğin Kandil’i olarak planlanan Sincar ile birlikte Mahmur çok daha kritik bir nokta olacak. Bu bölgede sıradağlar bulunur. PKK’lı teröristler, patika yollar ile Sincar’a, Kandil’e ve Türkiye’ye rahatlıkla girip çıkabilir. Dolayısıyla burası için PKK’yı ayakta tutan yapıdır diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tehdidi gördüğü için Sincar’ı ardından onunla birlikte Mahmur’u anmaya başladı.”