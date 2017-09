BM’nin yapamadığını Türkiye başardı

Türkiye, Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yönelik 25 Ağustos’tan bu yana artan katliam ve zulmünü durdurmak için uluslararası arenada yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok ülke lideri, bakan ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle şiddetin başladığı 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda telefon görüşmesi yaptı.

GÖRÜŞME SONRASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son gürüşmesini dün Myanmarlı mevkidaşı Aung San Suu Çii ile yaptı. Görüşme sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Myanmar, TİKA yetkililerinin ülkeye girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildiği bilgisini verdi. Sözcü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yardımların saldırılar sonucunda, yüzlerce ailenin evinden ve köyünden edildiği, Rakhayn’ın kuzey bölgesi Maungtaw ve Buthi Taung’a ulaştırılmak üzere Rakhine Eyalet Hükümeti ile iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Maungtaw ve Buthi Taung’da saldırılardan kaçarak dağlık bölgelere yayılan Rohigyalara ilk etapta yapılacak acil yardım paketi; halkın temel gıda maddesi olan pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemesinden oluşuyor. Yardımlar Rakhine Eyalet Hükümeti ile iş birliği içinde askeri helikopterler aracılığıyla ulaştırılmaya çalışılacaktır.”

İLK ETAPTA 100 BİN AİLE

“Perşembe günü Dışişleri Bakanımız ve TİKA Başkanımızın da olduğu bir heyet Cox Bazaar’da kamplar ve çevresinde yaşayanlar için acil gıda-ilaç, sahada acil yardım gerektiren hastaların hizmetinde yararlanmak üzere ambulans gibi yardımları bizzat sahada gerçekleştirecektir. Böylece ülkemiz, TİKA Yangon (Myanmar) ve Dakka ofislerinin bulundukları ülkelerin hükümet yetkilileriyle birlikte planladıkları ve onay aldıkları süreçler sonucunda sınırın iki yakasında zorluklar çeken Arakanlı Müslümanlara ulaşarak toplamda ilk etapta 100 bin aileye yardım ulaştıracaktır.”

BUGÜN BANGLADEŞ’TE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama ilişkin mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle yoğun şekilde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede, bugün Bakü’de iştirak edeceği toplantının ardından Bangladeş’e geçecek. Çavuşoğlu ziyaretinde, Arakan’da Müslümanlara yönelik katliamlar ve Arakanlı Müslümanların son durumunu görüşecek. Çavuşoğlu, Cox’s Bazar’da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampı da ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile Arakan’daki durumunu ele aldı.

BM: Türkiye’nin teklifi cesaret verici

Arakan’daki katliam konusunda pasif kalan Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin Bangladeş’e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı «sınırlarını aç, masrafları karşılayalım» teklifinin pozitif ve cesaret verici buldu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, Türkiye’nin, Bangladeş’e, Arakanlı Müslümanlar için yaptığı «sınırlarını aç, masrafları karşılayalım» teklifi hakkında Khan, “Türkiye’nin bu girişimini pozitif ve cesaret verici buluyorum. Bu tarz örneklerin sayısını arttırmak gerekir. Ülkelerinden kaçan insanlara yardım edilmesi için zaman çoktan geldi de geçiyor. Bu açıdan Türkiye’nin adımı pozitif ve cesaret verici” dedi. Arakan’dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğunun açlık içinde ortalama 3 gün sürdüğüne işaret eden Khan, sınıra ulaşanların bazılarının yolcululuk boyunca yağmur suyuyla beslendiğini, yanlarında bavul veya çanta olmadığını, ayakkabı bile giymediklerini söyledi.

110 YAŞINDAYIM BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİM

Arakanlı Müslümanların yaşadığı Rakhine bölgesinde Myanmar ordusu tarafından sürdürülen çatışmadan ailesiyle birlikte kaçan 110 yaşındaki Abdur Rahman, Whiteek Ulubonia sınır noktasından Bangladeş›e göç etti. Çocuklarının omzunda taşıdığı Rahman, güvenlik bölgesine getirildi. 110 yaşında memleketini terk eden Abdur Rahman, “Senelerdir Arakan’da baskı gördüm. Ancak bu sefer yapılan saldırıları gibi daha önce hiç görmedim. Myanmar ordusu binlerce kadınlara tecavüze uğradığı, evlerimizi ateşe verildiği, özellikler erkek adamları katledildiği, gözümle gördüm. Ben hayatımın son zamanları ne olursa orada kalmak isterdim. Çocuklarıma ‘siz gidin demiştim.’ Ancak onlar beni bırakmadı. Omuzlarıyla taşıdılar” sözleriyle duygularını paylaştı. Rahman, 8 gündür yolda olduğunu belirtirken, “8 günde geldim. Geçtiğimiz 8 gün dağlarda, ormanlarda veya bazen tarlalarda geçirdim. Yolda yüzlerce ceset gördüm” dedi.

70 YILDIR ZULÜM VAR

Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş ile görüşen Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu Başkanı Selimullah Abdurrahman şöyle konuştu: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Arakan sorununa gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye eskiden beri Arakan ile ilgilendi. İlişkilerimiz eskiden bu yana devam ediyor. Yaklaşık 70 yıldır Myanmar’da, Bangladeş’in güneybatısındaki Arakan’ın çeşitli sorunları bulunmaktadır. Yarım asırdır askeri Burma yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik baskıları sonucu büyük göç hareketleri yaşanmaktadır. Özellikle son 10 yılda baskıların artmasıyla bölgeden komşu ülkelere sığınan Arakanlıların sayısı 3 milyonu geçti.”

KATLİAMDAN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI

25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60’tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor. Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar’dan Bangladeş’e geçmeye gayret ediyor, on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor. Ülkeye ulaşanların sayısı 25 Ağustos’tan bu yana 123 bini aştı. Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor.

Türk Kızılayı, bu yıl Bangladeş’te kestiği 2 bin 275 kurbanı Arakan’dan kaçarak Bangladeş’e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlara ayırdı. Kızılay’ın yanı sıra birçok dernek de kestiği kurbanları, Bangladeş sınırına yakın yerlerde ulaşabildiği Arakanlı Müslümanlara dağıttı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da acil yardım faaliyetleri kapsamında, Myanmar’dan Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan binlerce aileye pirinç, mercimek, un, tuz ve sıvı yağdan oluşan paketlerle acil gıda yardımında bulundu.