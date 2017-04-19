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Böke'nin 'Meclis'ten çekiliriz' tehdidi CHP'de çatlağa neden oldu

CHP Parti Sözcüsü Böke'nin 'Meclis'ten çekiliriz' tehdidi sonrası CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten açıklama geldi. Gök, 'Yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır' dedi.

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Levent Gök'e, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazeteciler, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin, "Meclis'ten de çekilmeyi düşünebiliriz." şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Bu konuda derin bir tartışma yürüdüğünü ifade eden Gök, CHP'nin, toplumun değişik kesimleriyle istişaresini sürdürdüğünü, her kesimin partiye görüş bildirdiğini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Gök, "Bu çerçevede toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır" diye konuştu.

 
 
 
 

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