Bölgenin geleceğini Türkiye kurtarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Külliye’de düzenlenen İyilik Ödülleri Programı’nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

- 3400 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’den yansıyan insanlık dışı manzaraları görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı dökülüyor. Hamdolsun şu an itibariyle 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin’e girdik giriyoruz. Biz işgal için girmiyoruz, Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. Batı medyasında moda ikonu edası ile pazarlanana teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri böylece ifşa oluyor.

- OYUNU BOZDUK: Mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçası ile bölge halkının geleceğini kurtarıyor. DEAŞ bahanesi ile coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni Allah’ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizi mücadelesi ile inşallah paramparça ettik ediyoruz. Bir asır önce nasıl Çanakkale’de emperyalist hevesleri kursaklarda bıraktıysak bugün de aynısını tüm güney sınırımız boyunca yapacağız. 911 kilometre Suriye sınırı. İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan, Afrin’i, Mümbiç’i ve Suriye’nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz. Tüm bu toprakları Suriyeli kardeşlerimizin huzur içerisinde yurtlarına dönebilecekleri bölgeler haline getireceğiz. Hem kardeşlerimizi terör zulmünden kurtaracak hem de Suriye’nin yeniden inşasına yönelik anlamlı bir adım atacağız.

- KARA PROPAGANDA: Siz varil bombaları, bombalarla Doğu Guta’da binlerce çocuk, yaşlı, kadın öldürürken, siz Suriye’nin genelinde 1 milyona ulaşan insanı öldürürken ve öldüren insana sahip çıkarken biz sadece mağdur ve mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu. Bize kalkıp akıl veriyorlar, ‘sivil insanlar ölüyor’ diyorlar, bilerek konuşun, bilmeden konuşmayın. Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Biz sivilleri de hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki, aman siviller vurulmasın. Bunlarda böyle bir şey yok. Birileri, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye’den Irak’a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı.

- DİKKAT EDİLMELİ: Birileri bizi kendi dinimizin kavramlarıyla kendi dinimize mensup gözüken kadrolarla vurmaya çalışıyor. ‘Yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olandır’ derler. Fark edilmesi en zor düşman bizim gibi giyinen, konuşan, görünendir. Mesele beyaz pirincin içindeki beyaz taşı bulup çıkarmaktır. Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam’a ve Müslümanlara olan ilginin arttığı bir dönemde hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam’ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Atalarımız ne güzel söylemiş, ‘Doğru yerinden kalkıncaya kadar yalan dünyayı dolanır gelir.’ Öyleyse alanı boş bırakmayacağız.

- BOŞ BIRAKMAYIN: Diyanet, Türkiye’nin dört bir yanındaki mensupları ile alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaktır. Tüm ilahiyat fakültelerimiz, hocalarımız da alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Ondan sonra ‘biz vazifemizi yaptık ne oldu’ diyemezler. Bunun çözüme uğraması için bunun yapılması lazım ki, gelip birileri oraları işgal etmesin.

- KORKMAYACAĞIZ: İslam’ı anlatırken ne kınayıcının kınamasından korkacağız ne de din ve millet düşmanlarına istismar malzemesi vereceğiz. Bilhassa sosyal medyanın ve internetin parıltısına aldanmayacak, bu tür platformlara gönlümüzü kaptırmayacak, dibini görmediğimiz kuyuya asla dalmayacağız. Sözümüzün ağırlığını bir kuyumcu titizliği ile tartarak güzel sözle, güler yüzle, birliğimiz ve sevgimizle insanları İslam’a çağırmaya devam edeceğiz.

- ABİDEYE DÖNÜŞTÜ: Yarım asra yaklaşan mazisi ile Diyanet Vakfı gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki başarıları ile göğsümüzü kabartan hizmetlere imza atıyor. Dualarla, sadece Hakk’a ve halka dayanarak kurulan bu müessesemiz bugün dünyanın 140 ülkesinde vakıf geleneğimizin sancaktarlığını yapan bir abideye dönüştü.

Konuşmaların ardından 2018 Uluslararası İyilik Ödülleri Hasan Kızıl, Sevde Sevan Usak, Kanber Bozan, Yahya Hashemi-Ala Abdelrazaq Jabur, Mahmut Karaman, Muhammed Bzeek ve Levent Uçkan’a verildi.