Türkiye aklıselimle hareket edecek

Bakanlar Kurulu, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne(MTV) zammı getiren yeni düzenleme başta olmak üzere Kuzey Irak ve Suriye’deki gelişmeleri görüştü. Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’nde saat 16.20’de başlayan toplantıda özellikle Kuzey Irak yönetiminin, tüm uyarılara rağmen attığı hukuksuz adımın yarattığı sorunlar üzerinde duruldu.

YAPTIRIMLAR TARTIŞILDI

Ankara’nın yaptığı tüm uyarılara rağmen gayrimeşru referandum ısrarından vazgeçmemesinin bölgeye ve özellikle Türkiye’ye vereceği zarara işaret edildi. Türkiye’nin, Irak merkezi hükümeti ile koordinasyon halinde olmaya devam ederek, Kürt bölgesel yönetimine karşı uygulanacak yaptırımlar masaya yatırıldı.

Bu yaptırımların, kademeli şekilde uygulamaya konulması benimsendi.

MTV ZAMMINA AYAR

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun gündemindeki bir başka önemli konuyu da tepkilere yol açan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yüzde 40 artış getiren yeni düzenleme oluşturdu. MTV artışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis resepsiyonundaki açıklamalarının ardından, Bakanlar Kurulu’nda bir kez tartışmaya açıldı. Düzenlemeye ilişkin ne tür bir düzeltme yapılabileceğine ilişkin alternatifler ele alındı.