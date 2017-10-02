Bölgesel barış mutabakatı

Türkiye’nin kabul etmediği bağımsızlık referandumunun devamında Kuzey Irak yönetimine karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda Bağdat yönetimi ile koordineli çalışan Türkiye ve İran’ın belirleyeceği ortak tavır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Tahran’a yapacağı kritik ziyarette bir kez daha masaya yatırılacak. Erdoğan’ın İran’a yapacağı ziyaret öncesi Tahran’a giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri önemli mesajlar verdi.

Orgeneral Akar: Tehditlere karşı işbirliğimiz sürüyor pic.twitter.com/OmVNVvZH07 — 24 TV (@yirmidorttv) October 2, 2017

MUTABIK KALDIK

Orgeneral Akar, Türkiye ve İran’ın mevcut tehdit ve risklere karşı askeri alanda işbirliklerini geliştireceklerini söyledi. Başkent Tahran’daki İran Genelkurmay Karargahı’nda, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akar, “Türkiye ve İran yüzyıllardır dost ve ortak değerlere sahip iki ülkedir. Bu ortak değerler doğrultusunda içerisinde bulunduğumuz mevcut tehdit ve risklere karşı işbirliğimizi geliştiriyoruz” dedi. Akar, “Siyasi ve ekonomik ilişkilerimize ilaveten askeri ilişkilerimizi de geliştiriyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde terörle mücadele ve buna bağlı olarak sınır güvenliği konularında mutabakata varmış bulunuyoruz” diye konuştu.

IRAK’IN BÜTÜNLÜĞÜ

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ise görüşmelerde iki ülke için tehdit oluşturan konuların ele alındığını, her iki ülkenin de IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrı meşru referanduma karşı ortak tavır geliştirdiklerini söyledi. Bakıri, “Irak’ın toprak bütünlüğü ve referandumun kabul edilmemesi konularında ortak görüşlere sahibiz. Irak ve Suriye ordusunun DEAŞ’la mücadelesi ve bu iki ülkenin bir an önce barış ve güvenliğe kavuşması konularında fikir alış verişinde bulunduk” dedi.

EĞİTİM VE TATBİKAT

Terörizmle mücadele ve sınır güvenliğiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakıri, “İslam ülkeleri silahlı kuvvetlerinin işbirliklerini arttırmaları konusunu konuştuk. Askeri eğitim, tatbikat ve tecrübe paylaşımı konusunda görüşmeler yaptık. Bu konular ve daha fazlası Sayın CumhurbaşkanıErdoğan’ın İran ziyareti sırasında da görüşülecektir” şeklinde konuştu.