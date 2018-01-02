Bombaları Gülen’in emriyle koydular

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘’Tahşiyeciler grubuna’’ kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23’ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Tahşiyeciler grubuna kumpas davasını karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 2 bin 898 sayfalık gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı.

YOK EDİLMELİ

Gerekçeli kararda, ‘’Tahşiyeciler’’ grubunun ilk başlarda Muş ilinde sınırlı küçük bir grup olmasına rağmen, Mehmet Doğan’ın, Gülen’in görüşlerine tamamen ters fikirlerinin basın yayın yoluyla yayılmaya çalışılmasıyla, grubun FETÖ’nün hedefine girdiği anlatıldı. Ayrıca Mehmet Doğan’ın medrese hocası olması, Hulusi Bey’den ders almış olması ve Risale-i Nur’a hakim olmasının tüm Nurcuların abisi olma hevesindeki Fetullah Gülen’i rahatsız ettiği belirtilen kararda, FETÖ için, “grup büyümeden yok edilmeliydi’’ tespitinde bulunuldu. Gülen’in 2009 yılında ‘’Tahşiye’’den bahsettiği, daha sonra kapatılan STV’nin dizilerinde yer alan ‘’Karanlık Kurulu’’ ile kapatılan Zaman Gazetesinde yazıların yer aldığı ve bunlara bağlı olarak toplumsal bir algı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı. Kararda, ‘’Gülen’i sert bir şekilde eleştirmesi dolayısıyla Mehmet Doğan ve grubu FETÖ liderinin talimatı doğrultusunda operasyona maruz kalmış, etkisiz hale getirilmişlerdir’’ denildi.

BOMBALARI FETÖ KOYDU

FETÖ üyesi polislerce Tahşiye grubuna ait evde 22 Ocak 2010 tarihinde yapılan aramadan bir gün önce, 11 sanığın bir gün önce evin etrafında olduğu ve gece yarısına kadar orada telefonlarının sinyal verdiğinin belirlendiği kaydedilen kararda, “Yapılan araştırmalarda söz konusu evde 22.01.2010 günü arama yapılmadan evvel 21.01.2010 akşamı evin etrafında birçok istihbarat ve terör görevlisi tespit edilmiştir. HTS bilgileri ve baz kayıtları incelendiğinde 11 sanığın 21.01.2010 günü gece yarısına kadar söz konusu adres civarından sinyal verdikleri, HTS kayıtlarındaki baz bilgileri ile adrese ilişkin beş adet baz istasyonunun uyum gösterdiği, şahısların Turgut Yıldırım’ın sorumluluğu altındaki evin civarında oldukları tespit edilmiştir. Polis gözetiminde eve bombalar konmuş, istihbarat ve terör ekipleri de aksilik olmaması için, adres civarında karakol kurmuşlar, hatta bombaların ertesi gün yapılacak aramadan önce bulunma ve adresten çıkarılma ihtimaline binaen bekleyen personele, elinde poşetle çıkan biri olursa yakalayın denmiştir” denildi.

TALİMAT 2009’DA

Tahşiye kumpasında görev alan tüm personelin FETÖ üyesi olduğu ve bombaların adrese yerleştirildiğinden haberdar oldukları kaydedilen kararda, ‘’Bu operasyon ile Fetullah Gülen’in 6 Nisan 2009 tarihli grubu hedef alır talimatının gereği yapılmış, Terör Örgütü kendisine karşı olup amacına ulaşmasına engel gördüğü grubu tüm ülke çapında etkisiz hale getirerek örgüt liderinin talimatını yerine getirmiştir’’ tespitinde bulunuldu.

FETÖ PARMAK İZİ

Evde bulunan mühimmat üzerinde bir kısım kamu görevlisinin parmak izinin çıktığı, bomba ve mühimmat üzerinde katılanlara, müştekilere ait parmak izinin bulunmadığı, evden sorumlu Turgut Yıldırım’a ait parmak izinin dahi bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, ‘’Sanıkların eldivenlerin yırtılması dolayısıyla parmak izlerinin çıktığını belirtseler de izaha muhtaç durumun evden sorumlu Yıldırım dahil gruptan hiçbir kimsenin parmak izinin çıkmamış olmasının olduğudur. Poşetteki bombalar, mühimmat yürüyerek eve giremeyeceğine göre oraya yerleştirene ait izler barındırması gerekmektedir’’ denildi.

TAHŞİYE İLE POYRAZKÖY

STV’deki Karanlık Karar kurulu sahneleri tanık Hikmet Tombulca’nın da beyanında tanıdığını belirttiği Nakkaş isimli tutuklu sanık Bayram Özbek’in başında olduğu FETÖ mensubu senarist grubunca yazıldığı da vurgulanan gerekçeli kararda, söz konusu evde bulunan sis bombalarıyla, Poyrazköy’de ele geçirilen sis bombalarının seri numarasının aynı olduğu da kaydedildi. Gerekçeli kararda, aralarında örgüt elebaşısı Gülen’in de bulunduğu 33 sanıktan, Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Tufan Ergüder, Bayram Özbek’in de içinde bulunduğu 25 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullancısı olduğu vurgulandı.