Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.
- İHA
Bozdağ, Anayasa değişiklik teklifinin komisyonda kabul edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı. Bozdağ, şunları kaydetti:
"Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz, Parlamentomuz için hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.