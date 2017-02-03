Adalet Bakanı Bozdağ: BM bugüne kadar üzerine düşeni yapmış olsaydı...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "BM bugüne kadar üzerine düşeni yapmış olsaydı Suriye'deki katliam çoktan son bulurdu ve oradaki insanlar huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürebilirlerdi. Maalesef ortada hayat sürdürebilecek bir vatan toprağı, huzur ve barış içerisinde yaşanabilecek bir ülke kalmamıştır." dedi.

Cuma namazını Yozgat'taki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılan Bakan Bozdağ, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti il kadın ve gençlik kolları tarafından Halep'teki mağdurlar için toplanan yardımların uğurlaması törenine katıldı.

Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, Yozgatlı hayırseverlerin gönüllerinden kopan yardımları organize eden AK Parti kadın ve gençlik kolları üyelerine teşekkür etti.

Suriye'de 2011'den bugüne kadar devam eden savaş ve çatışmaların, başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları nedeniyle hala sürdüğünü vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşananlar büyük bir insanlık ayıbıdır, büyük bir insanlık suçudur. Bütün insanlığın gözü önünde kadınlar, çocuklar, yaşlılar, siviller, masum insanlar öldürülmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) bugüne kadar maalesef olayları seyretmiştir. BM Güvenlik Konseyi bu hadiseleri durduracak bir iradeye sahipken böyle bir irade ortaya koyması halinde Suriye'de yaşanan çatışmaları sonlandırabilecekken maalesef bugüne kadar aldıkları kararlarla bu ateşi söndürmemişlerdir. Aksine BM Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin kendi çıkarlarını insanların hayatından yüksekte görmeleri nedeniyle de ortak bir tutum bugün kadar sergilenememiştir.

BM bugüne kadar üzerine düşeni yapmış olsaydı Suriye'deki katliam çoktan son bulurdu ve oradaki insanlar huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürebilirlerdi. Maalesef ortada hayat sürdürebilecek bir vatan toprağı, huzur ve barış içerisinde yaşanabilecek bir ülke kalmamıştır. 3 milyon civarında Türkiye'de Suriye'den gelen mülteci var, başka ülkelere göçenler, baktığınız zaman Suriye nüfusunun yaklaşık 15 milyonu yerinden, yurdundan edilmiştir. 500 binden fazla masum Suriyeli maalesef katledilmiştir ve bütün dünya bu zulmün seyircisi konumundadır."

"Türkiye'nin yaptıklarını görmüyorlar"

Bozdağ, Suriye'deki iç savaşı, çatışmayı, zulmü durdurma güç ve kudretine sahip olanların, bu güçlerini, kudretlerini kullanmamaları nedeniyle Suriye'deki olup bitenlerden manen sorumlu olduklarına dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Katliamların birinci faili Esad'dır ama bu zulmü durdurma kuvvetinde, gücünde olup da bunu durduramayanlar da buradaki katliamlardan manen mesuldür, sorumluluktan kurtulamazlar. Türkiye, Suriye'deki acıya, drama, iç çatışmaya sessiz kalmamış, insanlığın vicdanı olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde 3 milyondan fazla mülteci barındıran bir ülke yok. AB ülkeleri insan hakları, demokrasi kelimelerini kullanırken mangalda kül bırakmıyorlar ama Suriye'den gelen mültecileri ülkelerine kabul etmemek için binbir türlü yol ve yöntem arıyorlar, sınavlar koyuyorlar. İnsanlar bir yandan ölüyor, öldürülüyor onlar sınav yapıyorlar. Sınava girerken öldürülen insanlar var ve seçerek alıyorlar. 3-5 mülteci alan, 100-200 mülteci alan bin mülteci alan ülkeler var. Bununla iftihar ediliyor, övünülüyor ama Türkiye'nin 3 milyon mülteciyi memleketinde ağırlamasını ve ekmeğini onlarla paylaşmasını görmek istemiyorlar, görmüyorlar da."

Türkiye'de de bazı aydın geçinen kara cahillerin Türkiye'nin yaptıklarını görmezden gelip, Kanada başbakanını övücü twitler attıklarına işaret eden Bozdağ, "Gözleri kör olmuş. Kendi ülkelerinin yaptığı büyüklüğü görmeyecek kadar körelmiş, kulakları sağır olmuş, kendi ülkelerinde olup bitenleri duymayacak kadar sağırlaşmış, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti yapıyorlar ama Kanada'nın Başbakanını övmede yarışa giriyorlar. Bu millet sizin ne yaptığınız görüyor. Bu ülkeye karşı sevginizin, saygınızın hangi düzeyde olduğunu da görüyor. Bu milletin, devletin yaptıklarını bazı zavallıların takdir etmesi ya da etmemesi onların kıymetini azaltmaz da artırmaz da." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Türk milletinin ve devletinin büyüklüğüne yakışır biçimde darda ve zorda olanlara el uzatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bundan kimsenin endişesi olmaması gerektiğini söyledi.

"Ankara'nın güvenliği Şam'ın güvenliğiyle..."

Suriye'deki iç çatışma konusunda Türkiye'nin aldığı aktif tutumun bundan sonra da devam edeceğine dikkati çeken Bozdağ, "Biz istiyoruz ki Suriye'deki çatışmalar kısa sürede tamamen sonlandırılsın, iç barış, iç güvenlik tesis edilsin, huzur güven ortamı yeniden oluşsun, otorite boşluğu ortadan kalksın, devletin otoritesi tam olsun, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunsun ve halkın iradesi Suriye'de söz sahibi olsun. Bütün bunları hayata geçirecek adımlar kısa sürede atılsın arzu ediyoruz. Türkiye bu noktada fedakarca çalışmalarını yürüttü ve bundan sonra da yürütmeye devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iç güvenliğini Suriye'nin, Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünmenin fevkalade büyük bir yanlışlık olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara'nın güvenliği Şam'ın güvenliğiyle, Bağdat'ın güvenliğiyle irtibatlıdır. Oralarda huzur, güvenlik olmadığı sürece Ankara'da ve Türkiye'de de huzur ve güvenlik ortamı olumsuz etkilenmeye devam eder. Onun için biz Irak'ta, Suriye'de, oralara barış gelsin, huzur gelsin, iç çatışmalar dursun, oradan kaynaklanıp Türkiye'ye gelen terör yok edilsin diye mücadele ederken bunun herkes tarafından bilinmesi lazım ki en önemli sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bunları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çıkarlarını korumak da hükümetimizin görevi. Bunları da korumaya devam edeceğiz."

Bakan Bozdağ, buradaki programın ardından Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve yetkililerden bilgi aldı. Bozdağ'ın ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de hamdolsun bugün başlayıp, biten işlerimiz var. Başlayıp bitirebiliyoruz, başka hükümetlere havale etmiyoruz." dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat Valiliğince, Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Özel İdaresi Brifingi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de başladıkları projeleri bitirdiklerini belirten Bakan Bozdağ, "Hükümetin biri temel atıyor, ondan sonra o temel üstüne kimse taş koymuyor, temeller kendi kendine çürüyor. Başlayıp biten projeler neredeyse eski hükümetler döneminde yok. Şimdi ne oldu? Türkiye bir faz atladı, başladığında proje bitiyor. Başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor." ifadesini kullandı.

Demir yolundan sonra şehir hastanesinin Yozgat'ın bugüne kadar aldığı en büyük ölçekli yatırım olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"İşte başladı, küt bitti. Diğer yatırımlar da öyle, başlıyor bitiyor. Bu ne ile alakalı? İşte sizin gücünüzle, kuvvetinizle, işinizi gücünüzü takip etmenizle, memleketi kalkındırmakla ve o zaman da tabii saat gibi işliyor. Onun için de Türkiye'de hamdolsun bugün başlayıp biten işlerimiz var. Başlayıp bitirebiliyoruz, başka hükümetlere havale etmiyoruz. Hatta zaman zaman bürokratlarımız tayin görüyor, onlar bile başlayıp pek çok projeyi bitirip onun övüncüyle, kıvancıyla tayin oldukları yere gidebiliyorlar. Türkiye böylesi bir güce geldi, böylesi bir noktaya geldi. Bizim bu gücü korumamız, daha ileri bir noktaya taşımamız gerekiyor. İnşallah hep beraber yapacağız."

"Türkiye'ye hizmet ediyoruz"

Salondaki kurum müdürlerine ve bürokratlara seslenen Bozdağ, Yozgat'ın daha güçlü bir şekilde kalkınması için güç birliği yapılması gerektiğine de işaret ederek, "Yozgat'a hizmet ederken biz aynı zamanda Türkiye'ye de hizmet ediyoruz. Çünkü Yozgat ne kadar artı katma değer üretirse bu Türkiye'ye katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Yozgat ürettiğinde Türkiye'nin üretiminin arttığını anlatan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ulaşım Yozgat için çok önemli. Biz 2002'de geldiğimizde doğru düzgün kara yolumuz yok. Demir yolu ve hava yolu zaten yok. Şimdi Yozgat'ın bölünmüş yolları var, hem Akdeniz, hem Karadeniz, hem Ankara, hem Sivas istikametimiz bölünmüş yollarla donatıldı. Şimdi sıcak asfaltı yapılıyor. 2019'da Allah'ın izniyle Yozgat'a hızla trenle gelip gitme imkanını inşallah bütün insanlar bulacaktır. Havaalanımız da Allah'ın izniyle tamamlanacak, o zaman Yozgat'ın ulaşım bakımından bir sorunu kalmıyor."