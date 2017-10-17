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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Mersin'de polis servis aracına gerçekleştirilen bombalı saldırısına ilişkin, 'Olayda yaralılar olduğuna dair ifadeler var. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecektir' dedi. Bozdağ, Mersin'deki patlamada 17'si polis 18 kişinin yaralandığını, bulguların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mersin'de polis aracına gerçekleştirilen bombalı saldırısına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

Bozdağ, “Olayda yaralılar olduğuna dair ifadeler var. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Bozdağ, Mersin'deki patlamada 17'si polis 18 kişinin yaralandığını, bulguların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin terörle mücadelesi her şeye rağmen her şartta devam edecektir. Bunlar terörle mücadelemizi zaafa düşürmez Türkiye’nin daha etkin mücadelesi bundan sonra da sürecektir” dedi. Bozdağ, TBMMB Genel Kurulu’nda milletvekillerine bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mersin'de polis aracına gerçekleştirilen bombalı saldırısına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

Bozdağ, “Olayda yaralılar olduğuna dair ifadeler var. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

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