Bozdağ'dan CHP'ye sert tepki: Resmen yalan söylüyorlar

AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bozdağ, Anayasanın ilk 4 maddesinde kesinlikle değişiklik öngörülmediğine vurgu yaparak CHP'yi eleştirdi. Bozdağ, "CHP, 'İlk 4 madde değiştiriliyor' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok." diye konuştu.

SİSTEMİN DOĞASI SİYASİ İSTİKRAR

Anayasa değişikliği ile ilgili "Biz bu değişikliği kendimiz veya Cumhurbaşkanımız için değil Türkiye için istiyoruz" mesajı veren Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar getirecek" dedi.

340-347 ARASI OYLA GEÇER

Bozdağ, ikinci tur oylamalara ilişkin olarak da "340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum" dedi.