Brifing talimatlı kararlar bozulmalı

Üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, 28 Şubat darbe sürecinde cezaevine girmiş onlarca mağdurun serbest bırakılması için protestolar sürüyor. Bolu, Diyarbakır, Batman ve Sivas başta olmak üzere çeşitli illerde toplanan mağdur yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcileri “Bu yanlış düzeltilmeli, 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısı yaptı. Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 28 Şubat mahkumları için yüzlerce kişi bir araya gelerek, mahkumların serbest bırakılmasını istediler.

YANLIŞ DÜZELTİLMELİ

“Siyasi yargı kararları iptal edilsin”, “son 28 Şubat olsun” gibi pankartların taşındığı basın açıklamasında grup adına açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, “Bundan 20 yıl önce bu ülkede gerçekleşen darbeyle yüzlerce gencimiz müslüman kimliklerinden dolayı brifingle talimat alan yargıçlar tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak soruşturma, yargılama ve temyiz aşamalarında hukukun ilkeleri yok sayılmıştır. 20 yıldır içerideki kardeşlerimiz Yusuf a.s. gibi vakarlarını korumuşlar, Allah’a tevekkül etmişler, bulundukları cezaevlerini birer medreseye ve okula dönüştürerek Rabblerine karşı sorumluluklarını ifa etmeye çalışmışlardır. 28 Şubat Türkiye’sinin faili meçhullerini, yolsuzluklarını ve emperyalist güçlerin planlarını uygulayan kötü niyetli yöneticiler, ihanetlerini örtmek için müslüman halkın, gençlerin ensesinde boza pişirerek, bazılarını siyasetten uzaklaştırmış, bazılarını da hayali suçlarla itham ederek zindanlara atmışlardır. Onların yaptığı bu yanlış düzeltilmeli, 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılmalıdır” dedi. MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal da, mahkumlardan Can Özbilen, Cemil Şahin Necdet Yüksel ve Osman Erdemir’in mesajlarını okudu.

BRİFİNGLİ KARARLAR

MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, grup adına basın açıklamasını okudu. Öner, 28 Şubat’çıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran DGM’leri hatırlattı. Ali Öner hapsedilen 28 Şubat mahpusları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de bir şey değişmediğini gördüklerini söyledi. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın çaldığı hayatların hesabının hakkıyla sorulamadığını aktaran Öner, darbelerin artık sona ermesi temennisinde bulundu.

DOSYALAR AÇILMALI

Diyarbakır ve Batman ve Sivas’ta da benzer çağrılar yapıldı. Diyarbakır’da grup adına açıklama yapan Mehmet Turan, şu ifadelere yer verdi: “Hesap sorulmadığı için 12 Eylül, 28 Şubat’ı, 28 Şubat da 15 Temmuz’u doğurdu. Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin bütün aktörlerinin hak ettikleri cezalara muhatap olması diğer taraftan da darbelerin mağdur ettiği mazlumların üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir.”