Bu açıkça bir kaos çıkarma çabasıdır

Ankara’da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği binasına, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Valilik, saldırganların 6 el ateş ettiğini, binaya isabet eden 3 kurşundan birinin güvenlik kulübesinin camına isabet ettiğini duyurdu. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı üzerinde tüm birimlerin titizle çalıştığını söyledi. İki saldırganın kimlikleri çevredeki yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı.

SUÇLARI KABARIK

Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Plakası belirlenen araç Keçiören’de bulunurken, Ekipler, olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 d ğumlu Ahmet Çelikten’i burada gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çelikten’in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş’ı da gözaltına aldı. Zanlılardan Çelikten’in cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkarken, Gündaş’ın da uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, yaralama gibi çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Valilik, şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığını açıkladı.

AÇIK PROVOKASYON

Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı. Kalın, “Bu açıkça bir kaos çıkarma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye’de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur” diye konuştu.

SALDIRIYI KINIYORUZ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz” değerlendirmesinde bulundu.