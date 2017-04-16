Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Bu akşam 'hayır' diyen de kazanmıştır 'evet' diyen de

Halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, meşale yakarak kutlama yaptı. Meydanda havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Kutlamalara Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Bakan Kılıç, bu akşam Samsun'un yine tarih yazıldığını söyledi.

Tüm Türkiye'nin tarih yazdığını vurgulayan Kılıç, "Geleceğimizi ve gelecek yönetimimizi bu millet kendisi belirledi. Bundan sonra durmak yok, yola devam. Koşacağız, koşacağız, koşacağız. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize durmadan koşacağız. Bu akşam, 16 Nisan 2017'de 'hayır' diyen de kazanmıştır, 'evet' diyen de kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara teşekkür eden Kılıç, "Allah sizlerden bin kere razı olsun. Sizlerin bir evladı olmaktan, bu aziz şehrin ve bu aziz milletin ferdi olmaktan, bu aziz Samsun'u Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etmekten onur duyuyorum. Rabbim sizlere karşı bizleri mahcup etmesin. Sayın Başbakanımızın arkasında dimdik durdunuz, Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"Bundan sonra yapacağımız çok iş var"

Karaaslan da meydana gelen vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu meydanın dili olsa da konuşsa. Samsun Cumhuriyet Meydanı bugüne kadar çok tarihi olaylara şahitlik etti ama bugün sizler tarafından bir kez daha tarih yazıldı. Allah hepinizden razı olsun. Bugün Samsun ve tüm Türkiye sadece bir halk oylamasında 'evet' oyu kullanmadı, aynı zamanda daha aydınlık geleceğe 'evet' dedik. Milli iradeyi seçtik 'evet' dedik. Kalkınmayı seçtik 'evet' dedik. Hep birlikte güçlü bir aile olarak büyümeyi seçtik 'evet' dedik. Hakikaten bundan sonra yapacağımız çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.