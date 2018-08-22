Bu darbecilerden yana tavır almaktır
Başkanlık Sözcüsü Kalın, Yunanistan kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı ise kararın Cenevre Sözleşmesinin ihlali niteliğinde olduğunu vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik de “Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır.”
Türkiye’den, Yunanistan’da Danıştay’ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi kararına art arda açıklamalarla tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümeti’nin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır” dedi.Yunanistan Danıştayı’nın bu kararının Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, kararın ayrıca 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin de ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.
HUKUKTAN YOKSUNLAR
Açıklamada, “Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir” denildi.
REDDETMESİ GEREKİR
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın darbeciler için sığınılacak bir ülke olduğunu belirterek, “Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir’” dedi.
ÇELİK: UTANÇ VERİCİ BİR TUTUMDUR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Yunan yargısı skandal bir karara daha imza atmış oldu. Bu başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Çelik, “Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor. Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız” diye konuştu.
YANGINDA DARBECİLERİ KURTARMIŞLARDI
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin, başkent Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında, kaldıkları askeri bölgeden tahliye edildiği öne sürülmüştü. Vradini gazetesi, “Yangın 8’i (askeri) de mi tehlikeye attı?” başlığıyla verdiği haberinde, Türkçe konuşan 8 kişinin, yangın bölgesi yakınlarındaki Yunan Kara Kuvvetleri’ne bağlı Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinden tahliye edildiğini ileri sürdü.
UZAKLAŞTIRDILAR
Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, yangından en çok etkilenen Mati bölgesine 2 kilometre mesafede bulunan Agios Andreas’taki merkezden çıkarılan söz konusu kişilerin, Yunanistan’a kaçan 8 darbeci oldukları belirtildi. Darbecilerin tehlikeye girmesinin önlenmek istendiğine işaret edilen haberde, bu kişilerin bölgede trafik sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca uzaklaştırıldıkları kaydedildi.
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