Bu darbecilerden yana tavır almaktır

Türkiye’den, Yunanistan’da Danıştay’ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi kararına art arda açıklamalarla tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümeti’nin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır” dedi.Yunanistan Danıştayı’nın bu kararının Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, kararın ayrıca 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin de ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.

HUKUKTAN YOKSUNLAR

Açıklamada, “Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir” denildi.

REDDETMESİ GEREKİR

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın darbeciler için sığınılacak bir ülke olduğunu belirterek, “Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir’” dedi.

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