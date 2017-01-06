Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş bitecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede terör estirenler hesabını verecek. Artık ok yaydan çıktı. Bu işi temizleyene kadar devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateş kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacak” dedi. Şanlıurfa Rabia Meydanı’nda toplu açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan şunları kaydetti.
AMAÇ ATEŞE ATMAK: Türkiye’yi çevremizde gördüğümüz ülkeler gibi kardeş kavgasıyla tutuşturup yakmak, yok etmek isteyenlere Şanlıurfa’nın vereceği kardeşlik cevabı tarihe geçecektir. Bu ülkenin, ancak 81 vilayeti ve 80 milyon vatandaşı birlikte hareket edebildiğinde var olabileceğini şöyle bir etrafımıza baktığımızda tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz, bütün bunlara rağmen bu aziz milleti ‘Arap, Kürt, Türk’ diyerek, ‘Sünni, Alevi’ diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır.
ETNİK KÖKEN FİTNESİ: Rabia’nın 4 unsuru var, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlettir. Hiçbir vatandaş ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini körükleyenler en çok düşmanlığı ve bunun istismarını yaptıkları o kesime yöneliyorlar. Terör örgütü en büyük zararı, istismarını yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerimize vermiştir.
YOLA DEVAM: Suriye’yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye’nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize ‘Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun’ diyenler, bugün karşımıza dikilip ‘Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.’ Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. Bizim topraklarda kalma diye niyetimiz yok, o toprakların sahibi oradaki Arap, Kürt kardeşlerimizdir.
PLANI DEĞİŞTİRDİLER: Biz müdahale edince, Irak’ın egemenlik hakları denilerek, sahadan çıkarılmak istendik. Türkiye’yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab’ı da Münbiç’i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bize destek verirse dost olduklarını anlarız, destek vermezlerse kendi imkanlarımız ile yola devam ederiz.”
TEPELEYİP HEDEFE ULAŞACAĞIZ
Hem ülkemizin içinde bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053’e de ulaşacağız, 2071’e de ulaşacağız. Ama bunun için ben şimdi buradan sizlere sesleniyorum: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
ÖRGÜTLERİN İHANET NÖBETİ
Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye’nin üzerine salıyorlar.
MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR
Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; ‘mert dayanır, namert kaçar.’ Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğine sananlara yazıklar olsun. Bunca masumun canını yakanlar, şunu unutmayın, yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun.
80 MİLYON KAHRAMAN
Yiğitçe oBu ülkede İzmir’deki polisimiz gibi 79 milyon hatta 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere karşı kök söktüren Ömer Halisdemir’ler var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter?
BÜYÜK TEZGAHI DEŞİFRE ETTİK
İNLERİNE GİRDİK: Öyle durmak yok, şehitlerimiz var, canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik ve onları da tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz. Cerablus’a girdik mi? Girdik. El Rai’ye girdik mi? Şu anda El-Bab’ı kuşattık mı? Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye’den bu toprakları kuşatamayacaksın. Aynı şekilde Kandil’de, Güneydoğu’da nerede PKK varmış, PYD varmış, kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler, vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler.
BİR KAŞIK SUDA BOĞACAKLAR: FETÖ gibi, DEAŞ gibi örgütlerin en büyük zararı mütedeyyin kesimlere olmuştur. Biz bu tezgahı deşifre ettik, ortaya çıkardık, her fırsatta dile getirdik. Onun için bizden çok rahatsız oluyorlar, ellerinde gelse bir kaşık suda boğacaklar.
DEVLET KATİLİ AFFETMEZ
EĞİLMEDİK: Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahman’ın önünde rükuya eğildik, başkasının asla.
İDAM TALEPLERİ: İdam parlamentoya gelir, parlamentodan geçmesi halinde bana onaya geldiği zaman, ben bunu onaylarım. Çünkü bir katili affetmek devletin hakkı değildir. Ancak maktulün varislerinin hakkıdır, affederse onlar affeder, devlet olarak biz affedemeyiz. Devlet kendisine karşı işlenen suçları af yetkisine sahiptir. Yoksa bu alçakların masum insanları öldürmesi neticesinde onları beslemek gibi bir hakka sahip değiliz.
ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
AK PartiLİ Öznur Çalık, Fırat Kalkanı’nda şehit düşen Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç’in Malatya’daki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak anne Hülya Bilgiç’e verdi. Bilgiç, “Oğlum vatan uğruna şehit oldu. Her zaman arkanızdayız’’ derken baba Fethi Bilgiç “Vatanımız sağ olsun. Nice Hüsnülerimiz var” dedi. Taziyelerini ileten Erdoğan da, ‘’İnşallah bizler de üzerlerine ölümüne gideceğiz’’ diye konuştu.
HAYALİ GERÇEK OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şanlıurfa ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında açılışını yaptığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binası’nda kendisini karşılayanlar arasında tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Emine Dağ’ı (18) fark etti. Dağ ile sohbet eden Emine Erdoğan’ın zaman zaman duygulandığı görüldü. Dağ “Emine Hanım’la konuşmak iyi oldu, yıllardır hayalimdi. Zaman ayırmasını istedim o da beni dinledi” dedi.
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