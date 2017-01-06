Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateş kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacak” dedi. Şanlıurfa Rabia Meydanı’nda toplu açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan şunları kaydetti.

AMAÇ ATEŞE ATMAK: Türkiye’yi çevremizde gördüğümüz ülkeler gibi kardeş kavgasıyla tutuşturup yakmak, yok etmek isteyenlere Şanlıurfa’nın vereceği kardeşlik cevabı tarihe geçecektir. Bu ülkenin, ancak 81 vilayeti ve 80 milyon vatandaşı birlikte hareket edebildiğinde var olabileceğini şöyle bir etrafımıza baktığımızda tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz, bütün bunlara rağmen bu aziz milleti ‘Arap, Kürt, Türk’ diyerek, ‘Sünni, Alevi’ diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır.

ETNİK KÖKEN FİTNESİ: Rabia’nın 4 unsuru var, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlettir. Hiçbir vatandaş ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini körükleyenler en çok düşmanlığı ve bunun istismarını yaptıkları o kesime yöneliyorlar. Terör örgütü en büyük zararı, istismarını yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerimize vermiştir.

YOLA DEVAM: Suriye’yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye’nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize ‘Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun’ diyenler, bugün karşımıza dikilip ‘Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.’ Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. Bizim topraklarda kalma diye niyetimiz yok, o toprakların sahibi oradaki Arap, Kürt kardeşlerimizdir.

PLANI DEĞİŞTİRDİLER: Biz müdahale edince, Irak’ın egemenlik hakları denilerek, sahadan çıkarılmak istendik. Türkiye’yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab’ı da Münbiç’i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bize destek verirse dost olduklarını anlarız, destek vermezlerse kendi imkanlarımız ile yola devam ederiz.”

TEPELEYİP HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Hem ülkemizin içinde bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053’e de ulaşacağız, 2071’e de ulaşacağız. Ama bunun için ben şimdi buradan sizlere sesleniyorum: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.