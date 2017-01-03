Başbakan Yıldırım: Bu kepazeliğe son verin

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Reina’ya düzenlenen terör saldırısına değinen Yıldırım, “İstanbul’daki saldırı, seçilen zaman ve mekan dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik ve mezhep temelli çatışma yaratılmak isteniyor. Terörün bu provokatif oyunları bizi yanıltmasın. Caniler ve onları azmettirenler toplumsal huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. 7’den 70’e uyanık olmak zorundayız.Ortaköy’de cami, kilise, havra hep bir aradaydı. Biz bir arada yaşama tecrübesini yıllardır tecrübe ediyoruz” ifadesini kullandı.

BAŞINIZA BELA OLUR

Sosyal medya konusunda ise “Her türlü ayrıştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini unutmayalım” uyarısında bulunan Yıldırım, şunları söyledi: “Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz.”

OBAMA SUÇLUDUR

Başbakan Yıldırım, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye silah veren ABD yönetimine de sert tepki gösterdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile bin 270 DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Dünya sürekli DEAŞ diyor, onlar lafını ediyor, mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika’nın da bir halt ettiği yok. Türkiye’de daha çok terör olayı yaşansın diye YPG’ye, PYD’ye silah veriyorlar. Umarım yeni yönetimde bu kepazeliğe son verirler. Yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz, bu Obama yönetiminin suçudur.” “Artık gün dostun düşmanın ortaya çıkma günüdür” diyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Yıllardır NATO’da Amerika ile beraberiz. Bütün ortaklığın bir terör örgütü tarafında gölgelenmesine Amerika asla izin vermemeli. PYD eşittir PKK, YPG eşittir PKK... Bunların artık görülmesini istiyoruz. FETÖ orada, PKK’nın uzantılarını yanınıza gelmiş... Bir karar verin, terör örgütlerine kucak mı açacaksınız, Türkiye’nin yanında mı yer alacaksınız? Umarım yeni yönetim buna bir karar verir. Umarım bu yanlıştan dönülür dönerlerse dönerler dönmezlerse biz kendi işimizi hallederiz.”

GÜÇLÜ SES VERİN

Terörün, sadece Türkiye’nin meselesi değil bütün dünyanın, bütün insanlığın başının belası olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türkiye’nin terörle ortak mücadele çağrısına bütün ülkelerin daha güçlü ses vermesini, cevap vermesini bekliyoruz” dedi. Yıldırım, bu hafta içinde olağanüstü halin (OHAL) 3 ay uzatılmasına yönelik kararın da Meclis’te

görüşüleceğini açıkladı.