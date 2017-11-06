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Bu millet 15 yıldır uyanışa geçti

TÜGVA İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: 15 Temmuz adeta bu milletin uyanışının miladı olmuştur.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Mardin İl Temsilciliği’ni açtı. Törende konuşan Erdoğan, Batı medeniyetinin artık dünyanın meselelerine çözüm üretemediğini söyledi. Uluslararası kuruluşların gözü önünde ve onların aldığı kararlarla yönetilen bir dünya sisteminde birçok katliamın gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, BM’nin Suriye, Irak, Arakan ve Afrika’da yaşanan insani trajedilere karşı adım atmadığını vurguladı.    

DÜNYAYA HUZUR GETİRMEDİ

Teknoloji, ekonomik büyüme, fen, bilim ve sanayide gelişmelerin insanlığa daha iyi bir gelecek vadettiğinden hareketle “batılılaşma ve modernleşme” süreci yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, “Bu söylenenler Batı’ya da huzur getirmedi, dünyaya da hiç huzur getirmedi. Bilakis ‘endüstrileşme’ diye kıtaları sömürgeleştirdiler. ‘Gelişme’ diyerek, insanları fakirleştirdiler, ‘insan hakları’ diyerek insan katliamına göz yumdular” ifadelerini kullandı.  

BAĞIMSIZLIĞA AŞIĞIZ

“Batılılaşma ve modernleşme’ adı altında geçmişimizle bağımız koparıldı” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Millet olarak neredeyse tanınamaz hale gelecektik ama şimdi son 15 beş yıldır bu millet uyanışa geçti. İşte 15 Temmuz adeta bu milletin uyanışının bir miladıydı. 80 milyonluk vatan evladı olarak bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, geleceğimizi kendimiz kurabilmek için ne fedakarlık gerekiyorsa yaparız noktasında olduğumuzu gösterdik.”      

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