Bu milleti kimse durduramaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin Malazgirt’te 26 Ağustos 1071’de başlattığı yürüyüşünün 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin ardından, Cumhuriyetle taçlandığını kaydetti. Erdoğan, Malazgirt ruhunun farklılıklarına rağmen milliten birliğini korumasını sağladığını belirterek “Bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında “Malazgirt Zaferi ile 1071’de Anadolu’yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır” dedi. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devlet Türkiye Cumhuriyeti’nin de Malazgirt ile beraber atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

MİLLET DİMDİK AYAKTA

“İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan’ın ‘Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir’ sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlılığıdır.”

Başkan Erdoğan, mesajında şu görüşlerini paylaştı: “Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır.”

YA İSTİKLAL YA İZMİHLAL

Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı diğer mesajında da “Milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır” ifadelerini kullandı. 30 Ağustos’un, “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır”

TSK’dan zafer videoları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırlandı. Videoların hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi. TSK, 6 seriden oluşan videoların ilkini dün paylaştı. TSK’nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, “Büyük Zafere Adım Adım” başlığını taşıyor. Tarihi görüntülerin yer aldığı 30 saniyelik videoda topçu ve süvari birliklerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadeleleri yer alıyor.

100 bin kişiyle 1071 yürüyüşü

Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün görkemli bir törenle kutlanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı kutlamalar; Yenikapı Ruhu’nun, yeniden dirilişin yaşandığı “1071 Yürüyüşü” gerçekleştirilecek.

70 dönümde 100 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitede inşa edilen ‘Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda son hazırlıklar tamamlandı. Danişmentgazi Mahallesi’nde 70 bin metrekarelik alana kurulan “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nda 250 metre uzunluğunda “fetih yolu”, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 250 otobüslük otopark, şadırvan, giriş takı, 8 helikopter sahası, protokol otoparkı, ikram kontrol alanı ve tuvalet inşa edildi. Zaferin kazanıldığı 26 Ağustos gecesi 00.13’te sela okunmasıyla başlayacak programın ilk bölümünde, ilahi ve kasideler, yemek ikramı, teheccüd namazı, dini sohbet, hatim duası, sabah namazı, tekke çorbası ve irmik helvası ikramı bulunuyor.

Erdoğan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret edecek. Ardından Malazgirt’teki etkinlik alanına geçecek olan Erdoğan, 1071 metrelik özel platformda sembolik olarak ‘1071 Yürüyüşü’ gerçekleştirecek.Etkinliklere MHP lideri Bahçeli de katılacak. Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü, Yenikapı Ruhu’nun devamına şahitlik edecek. Proje örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında milyonlarca kişi, STK ve siyasi parti temsilcileri Yenikapı Meydanı’nda bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan, AK Parti’nin 17. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, “26 Ağustos’ta yeniden Malazgirt’ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah” demişti.

Anadolu’nun kapısı iki saatte açıldı

Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümünde, tarih sayfalarında önemli bir yeri olan büyük zaferin ruhu yeniden yaşatılacak.

-l 27 Nisan 1064’te Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi. Sultan Alparslan’ın, Malazgirt’te 26 Ağustos 1071’de Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in ordusuna karşı sayı olarak az ancak yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği büyük başarı yeniden hafızalarda yerini alacak. Bu zaferle Sultan Alparslan, tarihe “Anadolu’nun kapılarını Türklere açan sultan” olarak geçti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahim Tufantoz, “Diyojen’in amacı, Anadolu’yu Türklere kapatmaktı. Alparslan’ın amacı da ordularına ve insanlarına yer bulmaktı. Bunun mücadelesiydi. Kazanan Alparslan oldu. Şimdi bizim yaşadığımız topraklar bu süreçte Türkiye’ye dönüştü” dedi.

- Tufantoz, Alparslan’ın Bizans ordusuyla Malazgirt Ovası’nda karşılaştığını aktararak şöyle devam etti: “Alparslan’ın 25 bin, Bizans’ın da 50 bin civarında bir ordusu olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Alparslan’ın yanında 4 bin muhafız birliği kalmıştı. Afşin Bey Anadolu’daydı, 10 bin kişiyle geldi. 10 bin kişi de gönüllüler vardı. Malazgirt Savaşı hilal taktiği dediğimiz Türklerdeki meşhur ‘Turan’ taktiğinin en iyi uygulandığı bir savaştır. Dünyada çok kısa süren savaşlardan biridir. Savaş yaklaşık 2 saat sürüyor. O sırada Romen Diyojen’in de savaş alanında olduğunu görüyoruz ve yakalanıyor.”

- Romen Diyojen’in bir krala yakışır şekilde muamele gördüğünü anlatan Tufantoz, şunları söyledi:”Malazgirt Savaşı Türklerin Anadolu’yu yurt edinme zaferidir. Bu zaferle Bizans 1176 yılına kadar yani Malazgirt Savaşı’ndan 105 yıl sonrasına kadar Selçuklulara karşı çıkacak gücü kendinde bulamadı. Ardından Alparslan’ın emriyle Anadolu’da ertesi yıl 5 devlet kuruluyor. Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekler, Artuklular ve Sökmenliler bu zaferden hemen sonra kuruldu. İleri uçta da Selçuklu Hanedanı’ndan Süleyman Şah’ın kurduğu Türkiye Selçuklular Devleti var. Bizans’ın artık direnecek gücü kalmadığı için o kadar hızlı bir yerleşim yaşanıyor ki Anadolu tamamen Türk yurdu haline geliyor.”

- Tufantoz, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Avrupalı seyyahların Anadolu için “Türkmenia” diyerek Türk bölgesi olduğunu kabul ettiğini vurguladı.