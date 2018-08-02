Bu mu sizin demokrasiniz

Haziran seçimlerinde başta CHP olmak üzere İP ve Saadet Partisi’nin, örgütün siyasi kanadı HDP’yi destekleyerek moral verdikleri PKK, sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Kahraman asker ve polislerimizin karşısına çıkamayan teröristler, kurdukları kalleş tuzaklarla katlettikleri masum sivillere Mustafa bebek ve annesini de ekledi. Türkiye, Mustafa bebek ve annesinin acısıyla kahroldu. Demokrasi diyerek HDPKK’yı Meclis’e getirmekle övünen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da terörün Meclis’e girmesini sağlayarak tükenme noktasındaki PKK’ya hayat öpücüğü veren kendisi değilmiş gibi timsah gözyaşları döktü. Katledilen masumlar için taziye dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, hiçbir sorumluluk hissetmeden “Teröre destek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız” açıklaması yapması tepkilere neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın 40 yıl önce de bebek katili olduğunu belirterek “Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK’nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili” dedi.

SÖYLEYECEK TEK SÖZLERİ YOK

Gözyaşlarına hakim olamayan Soylu, Batıda, Avrupa’da yıllardır teröristlere destek verenlerin söyleyebilecek tek sözü olmadığını kaydetti. Soylu, oy pusulasında PKK’nın sözcülüğünü yapan partileri gördüğünü belirterek CHP’nin adını zikretmeden “O partilere oy isteyen, “Bir oy bize, bir oy şu partiye, aman barajı geçsin” diye seçmenine akıl veren partiler olduğunu aktardı. Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerin cenazesine giden HDP’li vekilleri hatırlatan Soylu, şunları söyledi: “Ankara’dan İstanbul’a ‘Sırtımızı PKK’ya yasladık’ diyen adamlarla kol kola yürüyenler vardı. Seçim öncesi gidip bunları hapishanede ziyaret eden, ‘Bunların hapisten çıkması lazım.’ diyenler vardı. Şimdi ben bunlardan bir şey duymak istiyorum. İnsanlık adına belki birazcık onurları ve haysiyetleri kalmıştır diye düşünüyorum. Milletin karşısına çıkıp Allah bu PKK’nın da ona destek verenlerin de belasını versin’ diyebilecekler mi, diyemeyecekler mi? Artık kim hangi safta olduğunu adam gibi söylesin istiyorum. Şimdi istiyorum ki kendi kitlelerine, kol kola yürüdükleri adamların katil olduğunu, millete şirin gösterdikleri, özgürlük istedikleri o adamların terörist olduklarını kendileri söylesinler ama biliyorum söyleyemeyecekler ve yine kıvıracaklar.”

CHP PİŞMAN MIDIR?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “İşte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir” diye konuştu. Terörist cenazesine katılan vekillerin de terörist olduğunu vurgulayan Destici, Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan’ın terörist cenazelerine katılma talimatı verdiklerini hatırlattı. Destici, “Mustafa bebeği şehit eden teröristlerin cenazesine katılma talimatı verecekler mi? Bu talimatı veren Demirtaş’ı, İnce tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu? Ona özgürlük diyenler aynı tavırdalar mı? HDP’ye destek verip barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?” diye sordu.