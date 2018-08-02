Bu mu sizin demokrasiniz
Demokrasi için (!) HDP’yi Meclis’e taşıyan ve Demirtaş için kuyruğa girenler, halkın ademe mahkum ettiği PKK’yı güçlendirmiş, teröristlere silah veren ABD ile birlikte, anne Nurcan ile minik Muhammet’in kanına girmişlerdir.
- STAR ANKARA
Haziran seçimlerinde başta CHP olmak üzere İP ve Saadet Partisi’nin, örgütün siyasi kanadı HDP’yi destekleyerek moral verdikleri PKK, sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Kahraman asker ve polislerimizin karşısına çıkamayan teröristler, kurdukları kalleş tuzaklarla katlettikleri masum sivillere Mustafa bebek ve annesini de ekledi. Türkiye, Mustafa bebek ve annesinin acısıyla kahroldu. Demokrasi diyerek HDPKK’yı Meclis’e getirmekle övünen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da terörün Meclis’e girmesini sağlayarak tükenme noktasındaki PKK’ya hayat öpücüğü veren kendisi değilmiş gibi timsah gözyaşları döktü. Katledilen masumlar için taziye dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, hiçbir sorumluluk hissetmeden “Teröre destek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız” açıklaması yapması tepkilere neden oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın 40 yıl önce de bebek katili olduğunu belirterek “Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK’nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili” dedi.
SÖYLEYECEK TEK SÖZLERİ YOK
Gözyaşlarına hakim olamayan Soylu, Batıda, Avrupa’da yıllardır teröristlere destek verenlerin söyleyebilecek tek sözü olmadığını kaydetti. Soylu, oy pusulasında PKK’nın sözcülüğünü yapan partileri gördüğünü belirterek CHP’nin adını zikretmeden “O partilere oy isteyen, “Bir oy bize, bir oy şu partiye, aman barajı geçsin” diye seçmenine akıl veren partiler olduğunu aktardı. Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerin cenazesine giden HDP’li vekilleri hatırlatan Soylu, şunları söyledi: “Ankara’dan İstanbul’a ‘Sırtımızı PKK’ya yasladık’ diyen adamlarla kol kola yürüyenler vardı. Seçim öncesi gidip bunları hapishanede ziyaret eden, ‘Bunların hapisten çıkması lazım.’ diyenler vardı. Şimdi ben bunlardan bir şey duymak istiyorum. İnsanlık adına belki birazcık onurları ve haysiyetleri kalmıştır diye düşünüyorum. Milletin karşısına çıkıp Allah bu PKK’nın da ona destek verenlerin de belasını versin’ diyebilecekler mi, diyemeyecekler mi? Artık kim hangi safta olduğunu adam gibi söylesin istiyorum. Şimdi istiyorum ki kendi kitlelerine, kol kola yürüdükleri adamların katil olduğunu, millete şirin gösterdikleri, özgürlük istedikleri o adamların terörist olduklarını kendileri söylesinler ama biliyorum söyleyemeyecekler ve yine kıvıracaklar.”
CHP PİŞMAN MIDIR?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “İşte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir” diye konuştu. Terörist cenazesine katılan vekillerin de terörist olduğunu vurgulayan Destici, Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan’ın terörist cenazelerine katılma talimatı verdiklerini hatırlattı. Destici, “Mustafa bebeği şehit eden teröristlerin cenazesine katılma talimatı verecekler mi? Bu talimatı veren Demirtaş’ı, İnce tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu? Ona özgürlük diyenler aynı tavırdalar mı? HDP’ye destek verip barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?” diye sordu.
Bebek katillerindenhesap sorulacak!
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım da eli kanlı hainlerin yaptıkları katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerini söyledi. Yıldırım, “Emperyalistlerin işbirlikçisi katiller tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum” dedi.
-Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ise “Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir” ifadesini kullandı.
-Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın “Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır” dedi.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,”Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız” ifadelerini kullandı.
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “O masum yavrunun intikamını almadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize!” paylaşımında bulundu.
Tek hayali sıcak bir yuvaydı
11 aylık oğlu Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) bir ay önce tayin edildikleri ilçede eşi ve çocuğuyla kurmayı hayal ettiği sıcak yuva, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle yıkıldı.
Uşak’ta görev yapan astsubay Serkan Karakaya, bir ay önce Hakkari’nin Yüksekova ilçesine tayin edildi. Eşi ve oğluyla birlikte Yüksekova’da sıcak bir yuva kurmak isteyen Nurcan Karakaya hayalini gerçekleştiremedi.
ELLERİYLE BÖREK AÇTI
Nurcan Karakaya sınır hattında görev yapan eşinin yokluğunu oğluna hissettirmemek için “cennet kokulum” diye sevdikleri oğulları Bedirhan Mustafa’ya hem annelik hem de babalık yapmaya başladı. Eşine sürpriz yapmak isteyen Nurcan Karakaya oğulları Bedirhan’a en güzel kıyafetlerini giydirdi, ardından eşi ve silah arkadaşlarına kendi elleriyle börek açtı. Eşini ve oğlunu üst bölgesinde karşısında görmenin mutluluğunu yaşayan Astsubay Karakaya, eşinin kendi elleriyle hazırladığı böreği silah arkadaşlarına ikram etti.
SON KEZ EL SALLADI
Eşini uğurlarken son kez el salladığından habersiz olan Astsubay Karakaya, kısa bir süre sonra PKK’lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda demir yığınına dönen otomobilde eşini ve oğlunu şehit verdi. Yüksekova’da sıcak bir yuva kurmak isteyen Karakaya ailesinin tüm hayallerini adeta yerle bir etti.
‘İdam gelirse onaylarım’
Şehit Mustafa bebek ve annesinin cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan “Bunların peşini bırakmak yok. İdam parlamentodan geçtiği anda onaylarım. İnşallah atacağımız adımlar yakındır. Bunu da bilmenizi istiyorum” dedi.
PKK’lı teröristlerin katlettiği Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan (25) ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan, Başkan Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Tüm Türkiye’nin dualarıyla katıldığı Sivas/Şarkışla’daki törende konuşan Erdoğan, “İdam bana gelirse onaylarım”dedi. Türkiye, Hakkari Yüksekova’dan gelen acı haberle sarsılırken, onbinlerce vatandaş Muhsin Yazıcıoğlu Camii’nin avlusunu doldurdu. Başkan Erdoğan şehit ana-oğulun eşine ve ailesine taziyelerini iletti. Şehidin eşi Serkan Karakaya’ya sarılarak teskin etmeye çalışan Erdoğan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaptı. “Burada bir gerçeği, sizlerin şahsında tüm milletimize, dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum” diyen Erdoğan “Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz” dedi. İdam cezasının Meclis’ten geçip kendisinin önüne gelmesi halinde onaylayacağını söyleyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Özellikle son haftalarda son yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Ve bunlarla mücadelemiz inşallah son terörist kalıncaya dek devam edecek.
TERÖRÜN YANINDA DURUYORLAR
Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. Kardeşlerim idam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki, bunlar bu yaptıkları katliamla bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyorum, Hans ne der, Corç ne der biz buna bakmayız. Allah ne der biz buna bakarız.”
Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.
MUHALEFET KAYIP
Seçim HDPKK’yı destekleyen muhalefet parti liderleri korkudan cenaze törenine katılmadılar. Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun memleketi olan Sivas’taki cenazeye katılamaması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Şimdi bütün renkleri, bütün sesleri, bütün görüşleri parlamentoya taşımayı başardık. Biz bu konuda bütün barajları yerle bir ettik.
İP Genel Başkanı Meral Akşener
Demirtaş sanık, hükümlü değil. Muhalefet eşit yarışsın isterdim. O yüzden hukukun üstünlüğünden vazgeçmememiz gerekiyor.
CHP Başkan adayı Muharrem İnce (Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti)
Adayın biri hapiste bu doğru değil. Bu demokrasiye, hakkaniyete, eşitliğe uygun değil. SP Genel Başkanı Temel KaramollaoğluDemirtaş’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi kanaatindeyiz. Vicdanları kanatır.Temennim Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Demirtaş’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi kanaatindeyiz. Vicdanları kanatır.Temennim Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir.
EVLADININ YASTIĞINI BAĞRINA BASTI
Hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, tören sırasında sarıldığı evladının yastığını göğsüne bastırarak üzüntüsünü yaşadı.
Acılı Astsubay Karakaya:
“Vatana iki can verdim feda olsun”
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu eşini ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşinin ailesinin Şarkışla ilçesindeki evinde taziyeleri kabul etti. Astsubay Çavuş Karakaya, olay günü yaşadıklarını 24 TV’ye şu sözlerle anlattı: “Eşim, sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat görüştük sonra indi. Ben zaten üst bölgesinden takip ediyordum eşimi. 15 dakika sonra araç geçti, kaybolduğu noktada patlattılar. Saldırının eşim için özel olarak tasarlandığını düşünüyorum. Çünkü eşim köy içinde birisine sormuş ‘üst bölgesine nereden çıkıyoruz?’ diye. O kişi de ‘eşin asker mi’ diye sormuş. Oradan çıktıktan sonra zaten süre de uzun. İki saatte bir metre kazsa zaten toprak yol bir tane tüp yerleştirse tamam. İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Biz bebek katili değiliz ama çocuğumun ve eşimin kanını yerde bırakmayacağız.” Acılı eş Karakaya, sözlerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inandığını dile getirerek tamamladı.
“Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz”
Astsubay Çavuş eşini ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerin hain saldırısında 11 aylık bebeğiyle yaşamını yitiren Nurcan Karakaya’nın annesi Suudiye Demir taziyeleri kabul etti. Evladını ve torununu kaybeden Suudiye Demir (57), acısını şu sözlerle dile getirdi: “Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. En son 3 hafta önce telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası. ‘20 gün sonra kavuşuruz anne’ dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 04’te şehadet haberini aldım. Allah onların belalarını versin.” Anne-oğulun Türk bayrağına sarılı tabutları, kara yoluyla Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki baba evine getirildi. Anne Suudiye Demir, cenaze aracına gelerek, kızı Nurcan ile torunu Mustafa Bedirhan’ın tabutlarına son kez baktı. Suudiye Demir, kızının tabutunu koklarken, cenaze evinde toplananlar, gözyaşlarını tutamadı.
Çocuk katili PKK
Terör örgütü PKK son 4 yılda 11 aylık ile 16 yaş arasında 18 çocuğu katletti. Önceki gün teröristlerin el yapımı bombayı patlatması sonucu şehit edilen 11 aylık Bedirhan Karakaya da bu çocuklardan sadece bir tanesiydi. Bombalı saldırısı sonucu babasıyla birlikte hayatını kaybeden 1 yaşındaki Ecrin bebek, kurban eti dağıtılırken katledilen Yasin Börü, Maçka’da terör kurşunlarına hedef olan Eren Bülbül kanlı terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit edilen çocuklardı. Bölücü terör örgütü PKK çocukları hedef almaktan vazgeçmiyor. PKK 2014- 2017 yılları arasında 18 çocuğu katletti, onlarca çocuğu sakat bıraktı. İşte hain terör örgütünün katlettiği çocuklar:
-Eray Özyol (15) Destina Parlak (16)
-Oğuz Kaan (8) Ceylin Aydın (3)
-Mevlüde İrem Çiftçi (4)
-Sadık Efe (5) Ecrin Açıkgöz (1)
-Hüseyin Utku Gülbahar (5)
-İbrahim Malay (16)
-Ahmet Günak (11)
-Fatih (5) Havin Güneş (3)
-Eren Bülbül (15)
-Yasin Börü (16)
-Hasan Yılmaz (9)
-Fırat Simpil (13)
-Viyan Kanat (5)
TERÖRÜN EN NET TANIMI
Başkan Erdoğan, katliamın terörün çok net tanımı olduğunu belirterek, isim vermeden CHP’yi hedef aldı: “Onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel cevap.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa bebek ve annesi Nurcan Karakaya’nın katledilmesinin terörün en net tanımı olduğunu belirterek HDP’yi Meclis’e taşımakla övünen CHP ve terörist destekçilerine tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Bu terör örgütünün yanında olan, onlarla beraber olan, gerek içeride gerek dışarıda, gerek siyasi gerek gayri siyasi bütün bu odaklara herhalde bundan daha güzel bir cevap, daha güzel bir tanım olmaz. Çok açık net, her şeyi ortaya koyuyor. 26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tabirse tabir, her şey burada, çok açık ve net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır.” ABD ile ajan Brunson konusunda yaşanan gerginliğe de değinen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
TEHDİTLERE PRİM VERMEYİZ
“Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO’da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore’de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik ve bu mücadeleyi birlikte veren, hala NATO’da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye’ye böyle bir tehdit dili kullanmak, asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz, kusura bakmasınlar, pek prim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor...
Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz.”
TAVİZ VERMEDEN YOLA DEVAM
Türkiye’deki dini azınlıkların dün açıkladıları bildiriyi hatırlatan Erdoğan şu değerlendirmede bulundu: “Yaptıkları açıklama çok çok manidar... Türkiye’nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika’da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu dayanışmasını ve bu tür bir tehditkar dil kullanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz inandığımız yolda, inandığımız gibi özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.”
HAK ETTİKLERİ CEZAYI BULACAKLAR
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, teröristlerin Mustafa bebek ve annesini katletmesini lanetledi. Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından “Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır” paylaşımı yaptı.
PKK, bebek katilidir anaların can düşmanıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari’de anne ile bebeğine yönelik hain terör saldırısına çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir. Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK, bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK, FETÖ ile birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir.”
O SÖZLER ADAMLIĞIN İZHARIDIR
Bahçeli, hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Serkan Karakaya’nın “İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağ olsun.” sözlerinin ise vicdanlara yıldırım gibi düştüğünü belirterek, “Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakarlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubayımızla övünüyor, şahsını kucaklıyorum. Hainlere taviz yok, bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, katlanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz, sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız” ifadesini kullandı.
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