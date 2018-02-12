Bu ruh yenilmez

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki Afrin’de sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başarılı bir şekilde devam ederken, Mehmetçik’teki manevi ruh Çanakkale hatıralarını akıllara getirdi. Şehitlik mertebesine erişen askerlerimizin vasiyetleri, söyledikleri ve yazdıkları tüm Türkiye’yi ağlatırken, “Bu ruh asla yenilmez” dedirtti. Geçen Parşembe Karabük’te yüzbinlerin katılımı ile toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın, “Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle” şeklindeki vasiyeti ile şehit Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın (23), Afrin’e giderken söylediği ‘düğüne gidiyoruz biz’ ifadesi askerdeki yüksek ruhun ve manevi cephenin sarsılmadığını bir kez daha gösterdi.

ÇANAKKALE RUHU GİBİ

Tam bir asır evvel Çanakkale’de ve Milli Mücadelede tarih yazan Mehmetçik’teki yüksek iman ve inanç, günümüzde verilen ‘Kurtuluş Savaşı’nda da aynen devam ediyor.. Zeytin Dalı harekatı için Afrin’e giden askerlerimizin paylaşımları herkesi derinden sarstı. Perşembe günü Karabük Safranbolu şehir mezarlığında toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın yazdığı mektup ortaya çıktı. Ömer Bilal Akpınar’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubunda şöyle dedi:

ÜZÜLMESİN, KAVUŞACAĞIZ

‘’Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu’ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin.”

ŞEHADET NASİP OLURSA

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun ağabeyine bıraktığı vasiyeti de herkesi duygulandırdı. Şehidin ağabeyi Selahattin Pamukçu, yaptığı açıklamada, sözleşmeli er başvurusu kabul edildiğinde kardeşinin evin içinde sevinçten halay çektiğini söyledi. Kardeşinin baştan beri şehit olma arzusuyla yanıp tutuştuğunu anlatan Pamukçu, Sergen’in şehit olmadan 4 gün önce kendisine mesaj gönderdiğini ve mesajda “Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun” ifadelerini kullandığını belirtti.

BAŞIMIZ DAİMA DİK

Şehit ağabeyi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşim şehadet şerbetini içti, şerefliyiz, gururluyuz. Bir kez daha gurur duydum kardeşimle. İçimiz yanıyor ama vatan sağ olsun. Kafirlere, münafıklara karşı başımız dik durmaya devam edeceğiz. Allah için cihat eden kardeşlerimizden razı olsun.”

Şehit kardeşinin ince düşünen ve insanlara ikram etmeyi seven bir insan olduğunu anlatan Selahattin Pamukçu, annesiyle bir konuşmasında, kimse tedirginlik yaşamasın diye yerlerinin çok iyi olduğunu belirterek “Biz çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun” dediğini belirtti.