Bu ruh yenilmez
Mehmetçik Afrin’de, Çanakkale’deki ruhla mücadele ediyor. Zeytin Dalı Harekatı’nda ‘Düğüne gidiyoruz’ diye yola çıkan askerimizin vasiyetindeki ilk sözü de ‘önce vatan’ oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki Afrin’de sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başarılı bir şekilde devam ederken, Mehmetçik’teki manevi ruh Çanakkale hatıralarını akıllara getirdi. Şehitlik mertebesine erişen askerlerimizin vasiyetleri, söyledikleri ve yazdıkları tüm Türkiye’yi ağlatırken, “Bu ruh asla yenilmez” dedirtti. Geçen Parşembe Karabük’te yüzbinlerin katılımı ile toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın, “Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle” şeklindeki vasiyeti ile şehit Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın (23), Afrin’e giderken söylediği ‘düğüne gidiyoruz biz’ ifadesi askerdeki yüksek ruhun ve manevi cephenin sarsılmadığını bir kez daha gösterdi.
ÇANAKKALE RUHU GİBİ
Tam bir asır evvel Çanakkale’de ve Milli Mücadelede tarih yazan Mehmetçik’teki yüksek iman ve inanç, günümüzde verilen ‘Kurtuluş Savaşı’nda da aynen devam ediyor.. Zeytin Dalı harekatı için Afrin’e giden askerlerimizin paylaşımları herkesi derinden sarstı. Perşembe günü Karabük Safranbolu şehir mezarlığında toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın yazdığı mektup ortaya çıktı. Ömer Bilal Akpınar’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubunda şöyle dedi:
ÜZÜLMESİN, KAVUŞACAĞIZ
‘’Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu’ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin.”
ŞEHADET NASİP OLURSA
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun ağabeyine bıraktığı vasiyeti de herkesi duygulandırdı. Şehidin ağabeyi Selahattin Pamukçu, yaptığı açıklamada, sözleşmeli er başvurusu kabul edildiğinde kardeşinin evin içinde sevinçten halay çektiğini söyledi. Kardeşinin baştan beri şehit olma arzusuyla yanıp tutuştuğunu anlatan Pamukçu, Sergen’in şehit olmadan 4 gün önce kendisine mesaj gönderdiğini ve mesajda “Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun” ifadelerini kullandığını belirtti.
BAŞIMIZ DAİMA DİK
Şehit ağabeyi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşim şehadet şerbetini içti, şerefliyiz, gururluyuz. Bir kez daha gurur duydum kardeşimle. İçimiz yanıyor ama vatan sağ olsun. Kafirlere, münafıklara karşı başımız dik durmaya devam edeceğiz. Allah için cihat eden kardeşlerimizden razı olsun.”
Şehit kardeşinin ince düşünen ve insanlara ikram etmeyi seven bir insan olduğunu anlatan Selahattin Pamukçu, annesiyle bir konuşmasında, kimse tedirginlik yaşamasın diye yerlerinin çok iyi olduğunu belirterek “Biz çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun” dediğini belirtti.
‘DÜĞÜNE GİDİYORUZ’ DEMİŞTİ ŞEHİT OLDU
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın (23), Afrin’e giderken gazetecilere ‘düğüne gidiyoruz biz’ dediği ortaya çıktı. Şehit Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın(23) acı haberi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan’a askeri yetkililer tarafından verildi. Türk bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abuzer Yılmaz, “Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın” diye konuştu. 2’si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan’ın kapıcılık yaptığı öğrenildi. Şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, Bitlis Tatvan’dan gelerek Afrin Operasyonu’na katıldığı belirtildi. Öte yandan şehit Sarıaslan, operasyona uğurlanırken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere “Düğüne gidiyoruz biz” demişti.
‘EY ŞEHİT OĞLU ŞEHİT İSTEME BENDEN MAKBER’
Afrin’e giderken “Düğüne gidiyoruz” açıklaması ortaya çıkan Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle, son yolculuğuna uğurlandı. İmam-Hatice Sarıaslan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi, sabah saatlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki baba evine getirildi. Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu, babası İmam, annesi Hatice ve kardeşleri Erjin, Esra ve Eyüp ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Kürtçe ağıtlar yakan, cenaze aracına kapanan şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada ağlayan anne Hatice Sarıaslan’ın, gözyaşını silerek kendisini teselli edenlere, “Oğlum ölmedi, beni yanına götürün ben iyileştiririm. Ben yanında kalırım, birlikte gidelim, ben ona bakarım, yarasını sararım” demesi, yürekleri dağladı. Helallik alındıktan sonra şehit Uzman Çavuş Sarıaslan’ın cenazesi, tören için Suvarlı Merkez İlkokulu’nun bahçesine götürüldü. Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babası İmam Sarıaslan’la telefonda görüştü.
‘SİZLERE DUACIYIZ’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit babası İmam Sarıaslan’ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah’tan geldik Allah’a gideceğiz. Akif ne diyor, ‘ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.’ Enes’imiz de bizim aynen ağabeyi gibi Peygamber Efendimizin ağuşuna gidiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bugün elhamdülillah bin 280’e doğru çıktı, daha da olacak inşallah. İnşallah bu savaştan Allah’ın izni ile galip olarak onların sayesinde çıkacağız inşallah. Biz duacıyız, sizler de bize dua edin” dedi. Şehit babası İmam Sarıaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Biz de size duacıyız, sizin sayenizde olacak bu iş, bu hükümetin sayesinde olacak. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diye cevap verdi.
YEĞENİ DE ŞEHİT DÜŞMÜŞ
Şehit Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in (27) cenazesi, memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz’in amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz’in de 2010 yılında İstanbul Halkalı’daki servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.
10 BİN KİŞİ UĞURLADI
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in (28) cenazesi de memleketi Samsun’da 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Havza’da Kevser
Camii’nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı. Çiğdem Şahin, şehit eşinin askeri kıyafetini giydi.
VATANA FEDA OLSUN
Şehit Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28), naaşı Adana’nın İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verlidi. Anne ve babası daha önce vefat eden
şehidin kamuflajını giyen kız kardeşi Zehra Koca, Türk bayrağa sarılı tabuta sarılarak, “Dört kardeşim var, dördü de vatana feda olsun” diyerek gözyaşı döktü.
KAHRAMANLARI KALBİMİZE GÖMDÜK
Zeytin Dalı Harekâtında 2’si helikopterin düşmesi 9’u da çatışmada şehit düşen 11 askerimiz dualarla ebediyete uğurlandı.Genelkurmay Başkanlığı harekatın 22. gününde şehit düşen askerlerden 9’unun aynı birlikte görev yaptığını, yaralanan 11 askerden 1’inin daha şehit olduğunu açıkladı. Şehit askerler Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 208 komando, 25 Ocak günü ailelerinin de katıldığı törenle Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası’ndan törenle uğurlanmıştı. Şehit askerler dün onbinlerin katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.
OĞLUM VAZİFESİNİ YAPTI
PKK/YPG’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir’de, törenle toprağa verildi. Reşadiye Camii yanında kurulan taziye çadırında anne Gülten ve şehidin eşi Dilek Ege taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Gülten Ege kendisine başsağlığı dileyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Taner Uysal’a “Oğlum vazifesini yaptı, mutluyum” dedi.
KAHRAMAN OĞLUM
Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman da, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33) için İzmir’de cenaze töreni düzenlendi. Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, öğle namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi feryat ederken, baba ise “Kahraman oğlum, yakışıklı oğlum” diyerek gözyaşı döktü. İzmirli diğer şehit olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan da (28),Kadifekale Şehitliğinde uğurlandı. Şehit annesi Fatma Akdoğan, “Seninle gurur duyuyorum oğlum. Leş kargalarına fırsat vermeyeceğiz” dedi.
15 TEMMUZ CAMİİ’NDEN
Şehit Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın cenazesi helallik alınmasının ardından, Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’ne getirildi. Törene, şehidin Dedesi Efe, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Karaca’nın cenazesi, Kartal Kurfalı Mezarlığında toprağa verildi.
ACISINI PAYLAŞTI
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu için Giresun’un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde tören düzenlendi.Ardından cenaze Çamoluk Merkez Camii’ne götürüldü. Bu sırada şehidin babası Süleyman, annesi Muazzez ve eşi Kıymet Karacaoğlu gözyaşı döktü. Ağabeyi Haşim Karacaoğlu ise uzun süre kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde bekledi.Törene katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de şehidin aile bireylerine başsağlığı dileyerek destek oldu. Yaklaşık bir hafta önce Afrin’de şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın babası Mehmet ve annesi Tülay Aktağ da törene katılarak şehit Karacaoğlu’nun ailesine destek oldu.
SINIF ARKADAŞIMDIN
Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) cenazesi, memleketi Mersin´in Anamur ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eşi Alime Kuş, ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, “Sen benim sınıf arkadaşımdın. Hayat arkadaşımdın. Ben seni 15 yıl bekledim. Bu son demiştin. Ben seni çok seviyorum. Senin emanetine çok iyi bakacağım” diye ağlaması herkesi ağlattı.
LÜTFEN AĞLAMAYIN
Düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un (32) cenazesi, Kırıkkale’de toprağa verildi. Şehit eşi Gizem Mut, “Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorum” dedi.
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