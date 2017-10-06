Bu sorulardan kaçamazsınız

Türkiye aleyhine bir çok faaliyete karıştığı ortaya çıkan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, yeni bir rezalete daha imza attı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanması Bass’ı panikletti. Bass, FETÖ-ABD bağlantılarının iyice ayyuka çıkaran haberler üzerine hem küstahça Türkiye Cumhuriyeti hükümetini suçlamaya kalktı, hem de Türkiye’nin milli menfaatleri doğrultusunda yayın yapan Türk medyasını karalamaya çalıştı.

15 Temmuz darbecileriyle ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki görüşmeleri açıklayamayan Bass, suçüstü yakalanmanın telaşıyla üste çıkmaya çalıştı. Bass daha önce davet ettiği 7 gazeteci arasında yer alan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ı aratarak, gazetenin tutuklanan ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un FETÖ’cü hainlerle irtibatlarını gösteren manşetini gerekçe göstererek daveti geri çektiğini iletti. Bass’ın bir araya geldiği diğer 6 gazeteciye ise ‘hükümetin intikam’ peşinde olduğunu ve ‘ciddi’ bulduğu gazetecilerle bir araya geldiğini söyledi. Bass’ın özellikle darbeci FETÖ’cülerle ABD ilişkilerini sorabilecek ve verdiği cevapları sorgulayacak isimlerle karşılaşmak istemediği değerlendirmesi yapıldı. Bass’ın bu küstahlıkları darbeci FETÖ’cülerle ilişkileri ortaya saçılan ABD’nin, hırçınlıklık yaparak, suç bastırması olarak yorumlandı. Ancak, Bass ve onun elçisi olduğu ABD’nin yöneltilmesini istemediği sorulardan kurtulması mümkün değil.

KİLİT DARBECİYİ ABD Mİ SAKLADI?

15 Temmuz’un kilit ismi FETÖ’nün ordu imamı Adil Öksüz ile, 21 Temmuz 2016’da saat 10.22’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla görüştünüz? ‘Vize başvurusuna dair’ gibi komik bir gerekçeyle bile olsa, Türk adaleti ile işbirliği yapıp Öksüz’ün telefonla yerinin belirlenmesi için neden işbirliği yapmadınız? Bu görüşmeden sonra kayıplara karışan Öksüz’ü siz mi sakladınız ve darbenin üst düzey sanığı ile nasıl bir işbirliğiniz vardı?

15 TEMMUZ’DA İNCİRLİK’İN ROLÜ?

15 Temmuz darbe girişiminde, İncirlik Üssü’nden kalkan tanker uçaklar ve F-16’lar görev aldı. Savcılık darbecilerle irtibatı olan İncirlik personelinin darbedeki rolünün ortaya çıkarılması için üsteki güvenlik kayıtlarını talep etti. Ancak, bunların yok edildiği belirtildi. Üsteki tüm görüntü, ses ve radar kayıtları, Türk yargısının talebine rağmen neden silindi? Yok edilen kayıtlarla, FETÖ’cü darbecilerle hangi ABD’li subayların işbirliği yaptığı mı örtbas edilmeye çalışıldı?

ABD’NİN DARBEDEKİ ROLÜ NEDİR?

17-25 Aralık 2013 darbesinin kilit ismi Metin Topuz’u, ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda yıllarca neden kamufle ettiniz? Konsolosluk görevlisiyse, Türkiye’ye bildirmekte zorunlu olduğunuz personel listesinde bu isme neden yer vermediniz? Topuz’u, Türkiye’deki FETÖ’cülerle ABD istihbaratı arasında ‘irtibat elemanı’ olarak mı kullandınız?

YENİ DARBEYE HAZIRLIK MI?

17-25 Aralık 2013 darbesinde hükümeti düşürmek için oluşturulan sahte belge ve montaj kayıtları Türkiye’de yargı kararıyla imha edilme kararı alınmışken, ABD’de konsolosluk görevlisi Metin Topuz aracılığıyla FETÖ’cü emniyet müdürü ve savcıları tarafından neden bu kayıtların kopyasının alınıp ABD’ye götürülmesine ihtiyaç duyulmuştur?

MİT TIR’LARINDAKİ ROLÜNÜZ NE?

17-25 Aralık darbe girişiminde, FETÖ’cü polislere montaj ve kumpasta kullanılacak ses kayıtları ve dinleme için, ABD’li diplomatlar, askerler ve istihbaratçıları FETÖ’cülere yardım etti mi? FETÖ’nün hükümeti düşürmeye yönelik ‘MİT tırları’ kumpasında, FETÖ’cülerin ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile telefon görüşmeleri yaptıkları saptandı. FETÖ’nün kumpas imamları ile ABD’li diplomatlar ne görüştü, hala neden açıklama yapmadınız?

HENDEK TERÖRÜNDE NE YAPTINIZ?

ABD’nin Adana Konsolosluğu görevlisi Hamza Uluçay, PKK üyeliğinden tutuklanırken, Uluçay’ın tercümanlığıyla ABD’li diplomatlar hendek terörü yapan PKK’lılarla ne görüştü, hangi pazarlıkları yaptı? Hendek teröründe, neden PKK’lılara ve onların işbirlikçilerine dair operasyonlara tepki gösterdiniz?

CERATTEPE’DE NE İŞİNİZ VARDI?

PKK’nın hendek terörü ve Cerattepe olaylarındaki rolünüzü ilişkin sorulara neden hala yanıt vermediniz? Gösteriler sırasında neden Artvin Cerattepe’ye gittiniz, görüştüğünüz iddia edilen hükümet karşıtı eylemcilera maddi destekte bulunup pazarlık yaptınız mı?

BÜYÜKADA’DA ABD NE İSTEDİ?

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı sırada İstanbul Büyükada’da 10’u yabancı 16 istihbaratçı ismin katıldığı gizli toplantıda Türkiye üzerine neyin görüşmesi ve pazarlığı yapıldı? ABD Büyükelçiliği ve ABD, suçüstü olmasına ve eldeki delillere rağmen neden FETÖ’cü sanıkları korumakta, teröristbaşı Gülen’i iade etmemektedir? Papaz görünümlü ajan Andrew Brunson, Türkiye’ye karşı hangi operasyonlarda FETÖ ve PKK’lılarla işbirliği yaptı?