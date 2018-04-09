Bu ziyaret alçaklara en güzel cevaptır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki bu yakın iş birliğinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çeşitli sınamalara maruz kaldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “FETÖ nüfuzu altındaki bazı şahıslar üzerinden bu iş birliğimizi zehirlemeye, dinamitlemeye ve rayından çıkarmaya çalıştılar. FETÖ’cüler ve sirayet ettikleri kişiler, Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Ceenbekov’un ziyaretini FETÖ’nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum.”

İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye, son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “251 insanımızın kanını döken bu alçakların ellerini, kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, inlerine girecek, bunları kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Türkiye için olduğu kadar Kırgızistan için de çok büyük bir tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak, devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur.”

DİRAYETLİ OLACAĞIZ

Erdoğan, Türkiye olarak FETÖ ile mücadele konusunda Kırgızistan’dan beklentileri açık ve net ifade ettiğini anlatarak, “Ceenbekov’un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alacağına inanıyorum. FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız” şeklinde konuştu.