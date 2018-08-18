Bugün dünyaya mesaj var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongreye bizzat kendisi 52 devlet başkanını davet etti. Ayrıca, kongrede, bir sürpriz de yaşanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Başkan Erdoğan’ın saat 11.00’de Ankara Spor Salonuna gelişiyle kongrenin başlayacağını söyledi. Bizzat Başkan Erdoğan’ın, 52 devlet başkanını kongreye davet ettiğini kaydeden Ataş, kongreye katılımını bildiren devlet başkanları olduğunu belirterek, “Ekvator Ginesi, Gine, Somali, Zambiya, Nijer, Azerbaycan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Senegal gibi ülkelerin devlet başkanları. Üst düzey, devlet başkanı veya cumhurbaşkanı düzeyindeki katılımları sadece söyledim. Rusya’dan Duma Meclis Başkanı katılıyor. Çin Komünist Partisinden bir yetkili arkadaşımız katılacak” dedi.

KONGRENİN SÜRPRİZİ

Sürprizin bir kişi mi olacağı yönündeki soruya Ataş, “Bir kişi olmayabilir. O sürpriz, onu bugün göreceğiz. Onu sürpriz olarak saklayalım. Tüm dünyaya verilecek bir mesaj olacak diye düşünüyoruz. Onu, yarın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra sahnede izlemiş olacağız. Bu da kongrenin sürprizi olsun” diye konuştu. Ancak Ataş’ın bahsettiği sürprizin, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye’nin okuttuğu çocukların kongreye geleceğine ilişkin bilgi olduğu öğrenildi.