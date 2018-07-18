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Bülent Turan, bedelli için kendisini arayanlara takıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili yoğun telefon trafiği nedeniyle açıklama yaptı.

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Bedelli askerlik hakkındaki düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirmesinin ardından Bülent Turan'ın telefonu, düzenlemeyi bekleyenlerce adeta kilitlendi.

"TELEFONUMUZ KİLİTLENDİ, ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Turan da sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu:

"Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, Kimseyle iletişim kurmaz olduk, bilgilerinize :) Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs.), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. Selamlar"

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