Bülent Turan, bedelli için kendisini arayanlara takıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili yoğun telefon trafiği nedeniyle açıklama yaptı.
Bedelli askerlik hakkındaki düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirmesinin ardından Bülent Turan'ın telefonu, düzenlemeyi bekleyenlerce adeta kilitlendi.
"TELEFONUMUZ KİLİTLENDİ, ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"
Turan da sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu:
"Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, Kimseyle iletişim kurmaz olduk, bilgilerinize :) Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs.), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. Selamlar"
Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:)— BÜLENT TURAN (@turanbulent) 17 Temmuz 2018
Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar
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