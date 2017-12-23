Bunların hesabı sorulmasın mı

Şubat sürecinde hükümet düşüren, Genelkurmay’da yargıya, medya ve üniversitelere irtica brifingi veren ‘kudretli generalleri’, 28 Şubat davasında savcının ağırlaştırılmış müebbet istemesi üzerine ‘mağdur’ rolüne soyundular. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 60 sanık, sahte belgelerle kumpas mağduru olduklarını savunarak bu ülkede dinini yaşamak isteyer milyonlarca kişiye yaşattıkları zulmü unutturma çabasına girdi.

ZULÜM UNUTULMADI

28 Şubat 1997’de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda, generallerin ‘darbe’ tehdidiyle sözde irtica ile mücadele kararları alındı. Askerlerin yönetime direkt el koymak yerine hükümetin, Meclis’in, yargının üzerinde oluşturdukları vesayet ve bunun en önemli aracı olarak faaliyet ‘Batı Çalışma Grubu’ ile devleti yönettiler. Sözde irtica ile mücadele adı altında dini hassasiyeti olan binlerce asker veya devlet memuru mesleklerinden uzaklaştırılmış, başörtülü öğrenciler ‘ikna odalarına’ alınmış, Refahyol hükümeti de iktidardan düşürülmüştü. Ankara Sincan’da Kudüs gecesi etkinliği bahane edilerek tanklar yürütülmüş, Başbakan Erbakan’ın dış politikaya alternatif kanallar oluşturmak için çıktığı Mısır, Libya, Nijerya ziyaretleri, Sincan Belediyesi’nin Kudüs gecesi, Ali Kalkancı ve Aczmendî komploları gibi gerekçeler öne sürülerek önce Sincan’da tanklar yürütülerek darbe tehdidinde bulunuldu, sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Erbakan’a uyarı mektubu gönderildi. Medya ve STK’lar da devreye girerek sözde irtica tehdidi tüm ülkede korku havası oluşturdu. Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, “Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini” savunarak, Refah Partisi’nin kapatılması için dava açtı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak kendilerine irtica konusunda brifing verildi. “Genç subaylar rahatsız”, “Hükümete son uyarı” gibi gazete manşetleriyle medya darbenin aracı olarak kullanıldı. Baştalın cadı avıyla başörtülü kızlar üniversitelerden uzaklaştırıldoı, tüm Türkiye fişlendi ve soruşturmadan geçirildi, Erbakan-Çiller hükümeti düşürüldü ve yerine askerlerin istediği bir azınlık hükümeti kuruldu. Bankalar batırılarak halkın sırtına 80 milyar dolarlık borç yükü bindirildi .

BALANS AYARI!..

Kudretli generallerin “28 Şubat süreci bin yıl sürecek” ve “Demokrasinin balans ayarını yaptık” sözleriyle 1997-2002 yılları arasında estirdikleri faşizm rüzgarının hesabı 15 yıl sonra sorulmaya başlandı. 2012 yılında TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu ve 28 Şubat başta olmak üzere yaşanan tüm askeri darbeler araştırılmaya başlandı. Ancak açılan davanın bir türlü sonuçlanamaması dikkati çekti. 15 Temmuz’dan sonra yargıdaki büyük temizlik, 28 Şubat davasının ‘sümenaltı’ edildiğini de ortaya çıkardı.