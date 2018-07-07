Bürokrasideki ağır hantallık bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü yemin etmesiyle birlikte hayata geçirilecek olan yeni sistemin yapılanmasına ilişkin çalışmalar son aşamaya getirildi. Son düzeltmelerin yapıldığı sisteme göre müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırılıyor. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları görevleri için “kararname” dönemi son eriyor. Bunun yerine bu görevlere getirilecek isimlerle “sözleşme” imzalanacak.

İLK KARARNAME İLE...

Yeni sistemin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü Meclis’te yemin etmesiyle başlayacak olmasından dolayı, yeni bürokratik yapılanmanın nasıl olacağına yönelik ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de aynı gün Cumhurbaşkanı yemininden sonra yayınlanacak.

MAĞDURİYET OLUŞMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bürokraside yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili toplantılarda, “Kesinlikle hak mağduriyetlerine yol açılmasın. Bunun vebalini kaldıramayız. Herkesin hakkı korunsun” diyerek, kamu personelinin yeni sisteme geçilirken mağduriyet yaşamaması konusundaki hassasiyetini ortaya koyduğu öğrenildi. Bu kapsamda, başbakanlığın kapatılması nedeniyle ortaya çıkacak kadroların, hiçbir mağduriyete uğramadan kurumlara geçişlerinin sağlanması öngörüldü.

BAKAN YARDIMCILARI

Yeni dönem yapılanmasında müsteşarların mı, bakan yardımcılıklarının mı kaldırılacağı konusunda alternatifli çalışma yapılmıştı. Son düzeltmelerde, “bakan yardımcı”lıklarının kalması yönünde karar verildiği öğrenildi. Henüz üzerinde çalışılan ve son şekli verilmemiş olan çalışmaya göre müsteşarlar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırılıyor. Ancak genel müdürler ve genel müdür yardımcılıkları korunuyor. Müsteşar ve yardımcılarının yerine bakan yardımcıları geliyor. Bakan yardımcısı, mevcut sistemde olduğu gibi bir değil, birden fazla olacak. Müsteşar ve yardımcılarının görevlerini bakan yardımcıları yapacak.

BAŞKAN’IN İMZASIYLA

Bakan ve bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzasıyla atanacak. Bakan yardımcıları, bürokrasinin bir parçası olarak üst düzey bürokrat olarak görev yapmış olacak. Bu nedenle de seçimle gelip seçimle giden bürokratlar arasında başı çekecek.

BAKANLAR BELİRLER

Genel müdür ve genel müdür yardımcıları da siyasi kadrolar arasında yer alacak ve bakanların tek imzasıyla göreve başlatılacaklar. Artık bu kadrolar için eski sistemdeki “ikili ya da üçlü kararname” dönemi sona ermiş olacak. Bakanların göreve getireceği genel müdür ve yardımcıları için mevcut sistemde “devlet memurluğunda belirli bir süre görev yapmış olma” koşulu da kaldırılacak. Böylelikle bu görevlere “özel sektör”den birilerinin getirilme imkanı da olacak. Göreve getirilecek kişiler ile “sözleşme” imzalanacak.

KURULLARA ATAMALAR

Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olarak görev yapacak 9 kurul için de ayrı bir standart belirlenecek. Kurulların başkanı Cumhurbaşkanı olacak. Ancak kurullarda başkan yardımcısı sıfatıyla bir kadronun olup olmaması, kurul üyeliklerine kimlerin atanabileceği, görevlerinin nasıl devam edeceği, kadrolarının hangi pozisyonu içereceği de ayrı bir kararname ile belirlenecek.