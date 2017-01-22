Bürokrasiyi Başbakanlıktan dizayn etmiş

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY A Tipi yapılanmasına yönelik soruşturmada son üç ay içinde 158 kripto üst düzey yönetici deşifre edildi. Örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 99, 100, 101 ve 102’nci dönem mülki idare amirlerine yönelik soruşturmada tespit edilen vali, vali yardımcısı, kaymakam, başmüfettiş, hukuk müşaviri ile FETÖ’nün Alevi yapılanması imamı ve Başbakanlık imamı gibi yüzlerce isim tespit edildi.

BİR BİR ÇÖKERTİLİYOR

Kaymakamlardan tam 40 tanesi etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. 99. Dönem kaymakamlarından 55 kişi, 100. Dönem Kaymakamlarından 30 kişi, 101. Dönem 43 kişi ve 102. Dönem kaymakamlarından 30 kişinin ismine ulaşıldı.

BAŞBAKANLIK İMAMI

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Gündepe de bunlardan biriydi. Sadece iki hafta önce gözaltına alınan 99. Dönem Kaymakam İmamı Mustafa Güzel’in verdiği bilgiler ile kripto kaymakamların da içinde yer aldığı 84 örgüt yöneticisinin ismine de ulaşıldı. İtirafçıların verdiği bilgilerden hareket eden Savcılık FETÖ’nün Başbakanlık bürokratları imamı ile kadın bürokratların ablasına da ulaştı. Başbakanlık İmamının Sağlık bankalığında çalışan Ahmet kod isim Nurullah Evler olduğu, bakanlıktaki kadın bürokratların ablasının da Evler’in eşi Suna Evler olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde Evler çiftinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’in çözdüğü FETÖ’nün kriptolu yazışma programını da kullandığı tespit edildi. Nurullah Evler’in Başbakanlık içindeki örgüt mensuplarına imamlık yaptığı örgütün talimatlarını bakanlık içindeki bürokratlara ilettiği belirlendi.

BİLGİ SIZDIRILDI KAÇTI

Ancak FETÖ’nün Başbakanlık İmamı Nurullah Evler’in deşifre edilmesinin ardından bilgi sızdırılmasından şüpheleniliyor. Çünkü Evler’in deşifre edilmesinden sonra okuldan apar topar oğlunu alarak kayıplara karıştığı belirtiliyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan kaçak Evler çiftinin Türkiye’de saklandığı belirtiliyor.