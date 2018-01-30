Burseya’dan Afrin’e harekat başladı

Türkiye'nin Afrin ilçesini terör örgütü PKK/PYD’den kurtarmak için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 10’uncu günütne zaferle girildi. Hava ve iklim şartlarının uygun olmasıyla birlikte önceki gece taarruza geçen TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, ele geçirilen stratejik Burseya Dağı’nda hakimiyet tamamen sağladı. Bu noktadan 13 km ötedeki Afrin’e doğru hareket sürerken TSK, 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616 olduğunu açıkladı.

SIZMAYA ÇALIŞTI YAKALANDI

Harekatın 9’uncu gününde kurtarılan Burseya Dağı’na bayrak diken askerler buradaki beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması başlattı. Teröristlerin, insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Bölgedeki güvenlik çalışmaları sürdürülüyor. Ele geçirilen Burseya Dağı’nda gece saatlerinde sızmaya çalışan teröristler de kıskıvrak yakalandı.

Türkiye’ye roketli saldırıların düzenlendiği, stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay’da gece sakin geçti.

44 HEDEF İMHA EDİLDİ

Terörist işgalindeki Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.Genelkurmay’da harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616 olduğunu açıkladı. Savaş uçakları da terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olan 63 hedefi imha ettigi bildirilen açıklamada harekâta katılan 25 uçağın üslerine emniyetle döndüğü bildirildi. 4 ÖSO askeri yaralanırken 40 terörist de etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğu belirtilen TSK açıklamasında Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

915. NOLU TEPE KURTARILDI

Savaş uçakları önceki gece boyunca çok sayıda hava harekâtı düzenledi. Uçaklar Afrin çevresi, Minniğ havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin’deki terör mevzilerini vurdu. Atak helikopterleri, gece saatlerinde Afrin çevresindeki YPG’li mevzilerini bomba yağdırdoı. Burseya Dağı’nın kurtarılmasından sornra TSK ve ÖSO başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere terörd işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek için harekete geçti.

Afrin’in batısındaki Raco belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe’ye yönelik dün sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde tüm hakim noktalar kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe’nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin’in beş beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim ile 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.