Burseya’dan Afrin’e harekat başladı
Doğu cephesindeki en kritik nokta olan Burseya Dağı’ndaki terör mevzilerinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. Bir yandan tünellere döşenen patlayıcılar etkisiz hale getirilirken, harekat 13 km ötedeki Afrin’e yöneldi.
- l SELİM EFE ERDEM - İSTANBUL / LÜTFİ KAPLAN - ANKARA
Türkiye'nin Afrin ilçesini terör örgütü PKK/PYD’den kurtarmak için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 10’uncu günütne zaferle girildi. Hava ve iklim şartlarının uygun olmasıyla birlikte önceki gece taarruza geçen TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, ele geçirilen stratejik Burseya Dağı’nda hakimiyet tamamen sağladı. Bu noktadan 13 km ötedeki Afrin’e doğru hareket sürerken TSK, 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616 olduğunu açıkladı.
SIZMAYA ÇALIŞTI YAKALANDI
Harekatın 9’uncu gününde kurtarılan Burseya Dağı’na bayrak diken askerler buradaki beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması başlattı. Teröristlerin, insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Bölgedeki güvenlik çalışmaları sürdürülüyor. Ele geçirilen Burseya Dağı’nda gece saatlerinde sızmaya çalışan teröristler de kıskıvrak yakalandı.
Türkiye’ye roketli saldırıların düzenlendiği, stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay’da gece sakin geçti.
44 HEDEF İMHA EDİLDİ
Terörist işgalindeki Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.Genelkurmay’da harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616 olduğunu açıkladı. Savaş uçakları da terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olan 63 hedefi imha ettigi bildirilen açıklamada harekâta katılan 25 uçağın üslerine emniyetle döndüğü bildirildi. 4 ÖSO askeri yaralanırken 40 terörist de etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğu belirtilen TSK açıklamasında Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
915. NOLU TEPE KURTARILDI
Savaş uçakları önceki gece boyunca çok sayıda hava harekâtı düzenledi. Uçaklar Afrin çevresi, Minniğ havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin’deki terör mevzilerini vurdu. Atak helikopterleri, gece saatlerinde Afrin çevresindeki YPG’li mevzilerini bomba yağdırdoı. Burseya Dağı’nın kurtarılmasından sornra TSK ve ÖSO başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere terörd işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek için harekete geçti.
Afrin’in batısındaki Raco belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe’ye yönelik dün sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde tüm hakim noktalar kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe’nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin’in beş beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim ile 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
Teröristlerin 300 metrelik ‘televizyonlu’ tüneli
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait tünel ve mevzilerde televizyon dahi bulunması dikkati çekti. Betondan inşa edilen yaklaşık 90 cm kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki, 300 metre uzunluğundaki tünelde gözetleme ve saldırı için küçük koruganlar bulunuyor. Kontrol altına alınan bölgede teröristlerce kullanılan silindir şeklinde mevziler de yer alıyor.
KOMUTAN ZİRVEDE
Zeytin Dalı Harekatı’nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı’nda incelemelerde bulundu. Temel, önceki gün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı’na gelerek durumu yerinde gördü. İncelemelerde birlikleri de denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.
İşte terör kardeşliği!
Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken terör örgütü PKK/PYD’nin Mehmetçik ve ÖSO’ya karşı terör örgütü DEAŞ ile ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. PKK/PYD ile DEAŞ’ın aynı safta bulunduklarını gösteren fotoğraflara Star ulaştı. DEAŞ teröristi Ali Hamo, örgütün flaması önünde poz verirken, aynı teröristin YPG’nin sözde komutanlarıyla samimi görüntüleri dikkat çekti. PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekatı’ndan kısa bir süre önce Afrin’deki DEAŞ tutuklularını ÖSO ve TSK’ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakmıştı. İki terör örgütü daha önce de Rakka’da benzer bir anlaşma yapmıştı. TSK, Afrin operasyonunda sadece PKK/YPG ile değil, adeta terör konsorsiyomuyla da mücadele ediyor. DEAŞ’ın yanı sıra ÖSO saflarında gibi gözüken Ceyşul Suvvar da Zeytin Dalı Harekatı’na karşı terör örgütü saflarına geçti. Örgütün medya sorumlusu Ebu Abdullah, Afrin’de YPG saflarında ortaya çıktı. Operasyonun başladığı tarihte Ceyşul Suvvar komutanı Ali Barada’nın Azez sınırında ÖSO’ya teslim olduğu iddia edilmişti. Barada’nın operasyonda YPG saflarında savaşmayacağını ifade ettiği belirtilmişti.PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki pazarlıklara dair istihbarat çalışması yürüten ÖSO özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, şunları kaydetti: “Birçok yabancı DEAŞ elemanına PKK saflarına katılmaları karşılığında cezadan kurtulacaklarını, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyeceklerini ve isimlerinin terör listesinden kaldırılacağını vaat etti. Hatta tanınmış DEAŞ’lıları da kurtarma sözü verdi. PKK, kendilerini özel görevle örgüte (casus olarak) soktuğunu ilan edip söz konusu isimleri temize çıkarmayı teklif etti. Seçme şansları olmayan DEAŞ’lı teröristler bu teklife umut bağladı.”
BOMBALI ARAÇ SALDIRILARI
DEAŞ’tan ayrılarak PKK/PYD’ye katılan teröristlerin bir kısmının yaklaşık bir hafta önce Afrin’e dağlık ve ormanlık alandaki kamplara getirildiğini ifade eden Karmo, DEAŞ’lıların PKK/PYD’ye katılımının ardından bombalı yüklü araçla saldırılarda artış yaşandığına işaret etti. PKK/PYD’nin bünyesine almadığı DEAŞ’lıların da Türkiye’ye sokulduğunu anlatan Karmo, ilginç bir bilgiyi de paylaştı. Karmo, “Şu an Münbic’e bağlı Arima beldesindeki ABD üssü yakınlarında, bir evde farklı uyruklardan 25 DEAŞ militanı var. Orada yaşıyorlar ve aileleri ile irtibat kurmak dahil her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kaldıkları tam adresi biliyoruz. Neden orada tutuldukları ise meçhul” dedi.
DEAŞ’lı terörist Ali Hamo Mehmetçik’e karşı savaşma şartıyla PKK/PYD saflarına geçti.
REYHANLI VE KİLİS’E ROKET DÜŞTÜ
Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütüPKK/PYD’liler Kilis ve Hatay/Reyhanlı’ya bir kez daha roket attı. Afrin’deki terör örgütü mevzilerinden dün saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar Mahallesi’ndeki zeytin bahçesine düştü.
Alçak saldırının ardından terör mevzileri karadan ve havadan ateş altına alındı. Teröristlerin attığı roket Reyhanlı’da Tayfur Sökmen Caddesi’ndeki bir işyerinin duvarına düştü. Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.