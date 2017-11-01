Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici: Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinden özür dilemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Siz bunu söylerken sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, ona oy veren yüzde 52'ye de aslında hakaret etmiş oluyorsunuz. Yanlış, çirkin bulduğumu, dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ona oy veren yüzde 52'den ve Türk milletinden bir özür borcu olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadeleri kullanıldı.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin New York kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, Bakü'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldığını hatırlatan Destici, hattın Orta Asya ve Türkiye arasında "köprü" ve "iş birliği" vazifesini göreceğini söyledi.

Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Destici, 25 Eylül'de IKBY'de yapılan gayrimeşru referandumun Barzani ve onu destekleyen gruplara ağır bedeller ödettiğini bildirdi.

Destici, partisinin bu konuyla ilgili önerilerini daha önce söylediğini belirterek, "Bu önerilerimizden biri de Irak Türkmenleri heyetinin Türkiye'ye davet edilip, dinlenmesiydi. Çünkü Kerkük'ün ve Kerkük civarının peşmergeden temizlenmiş olması Türkmenlerin problemlerinin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Türkmenlerin dinlenmesi ve bundan sonrasıyla ilgili yol haritasının Türkiye tarafından Türkmenlerle birlikte çizilmesini önemle vurgulamıştık." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinden özür dilemeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın oyuyla seçildiğini vurguladı. Destici, "Siz bunu söylerken sadece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, ona oy veren yüzde 52'ye de aslında hakaret etmiş oluyorsunuz. Onun için ben bunu doğru bulmadığımı buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yanlış, çirkin bulduğumu ve dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ona oy veren yüzde 52'den ve Türk milletinden bir özür borcu olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

SMA hastalarının aileleri de toplantıdaydı

Destici, konuşmasının ardından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastaları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Sayar ve SMA hastalarının ailelerinin de toplantıya katıldığını aktardı.

Dernek yetkililerinin 14 Haziran'da partisini ziyaret ettiğini ve SMA hastalarıyla ilgili dosyayı sunduğunu hatırlatan Destici, "Bu konuyu bizzat Cumhurbaşkanıyla görüştük. Kendisi gerçekten çok duyarlı davrandı ve onun bu duyarlılığından sonra da hastalarımızın önemli bir kısmı ilaçlarına kavuştu." dedi.

Destici'nin konuşmasının ardından SMA Hastaları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Sayar, Destici'ye plaket takdim etti.