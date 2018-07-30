Dışişleri Bakanlığı: Ülke temsilcileri hadlerini aşmasınlar
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tehdit eden Mısır ve İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerine hitaben yaptığı açıklamada, 'ülke temsilcileri hadlerini aşmasın' ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'ta yapılan Büyükelçiler Toplantısı'na tepki gösterildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tehdit eden Mısır ve İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerine hitaben yaptığı açıklamada, 'ülke temsilcileri hadlerini aşmasın' ifadesini kullandı.
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