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Dışişleri Bakanlığı: Ülke temsilcileri hadlerini aşmasınlar

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tehdit eden Mısır ve İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerine hitaben yaptığı açıklamada, 'ülke temsilcileri hadlerini aşmasın' ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'ta yapılan Büyükelçiler Toplantısı'na tepki gösterildi 

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tehdit eden Mısır ve İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerine hitaben yaptığı açıklamada, 'ülke temsilcileri hadlerini aşmasın' ifadesini kullandı.

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