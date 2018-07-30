Dışişleri Bakanlığı: Ülke temsilcileri hadlerini aşmasınlar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tehdit eden Mısır ve İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerine hitaben yaptığı açıklamada, 'ülke temsilcileri hadlerini aşmasın' ifadesini kullandı.