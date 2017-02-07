ByLock yüklü telefon 11 yaşındaki kızımın

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar, FETÖ’nün kirli planlarının yanı sıra ne kadar aşağılık bir yapılanma olduğunu da gözler önüne serdi. Örgüt üyesi olduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan akademisyen babanın suçu 11 yaşındaki kızının üzerine atması, vatan hainlerinin ne kadar aciz olduklarını gösterdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak Üniversitesi’nde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 doçent, 3 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, bir mühendis, bir iç denetçi, bir tekniker olmak 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

KAN DONDURAN SÖZLER

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek’ suçundan tutuklanan akademisyenlerin arasında yer alan Doç. Dr. Y.K.’nın ifadesi, duyanların kanını dondurdu. Vatan hainlerinin bugüne kadar birbirlerini suçladıkları görüldü ancak kendi ailesinden hem de ilköğretim okulu öğrencisi kızını suçlayana ilk kez rastlandı. Cep telefonunda FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı bulunan Y.K., kendisini aklamak için suçu 11 yaşındaki kızının üzerine atmaktan gelir kalmadı. Y.K.’nın “ByLock yüklü telefonu ben kullanmıyorum. 11 yaşındaki kızım kullanıyor” sözleri, içinde bulunduğu aciz durumu anlatmaya yetti. Doç. Dr. Y.K.,”Kızım dershaneye gidiyor belki orada başkası yüklemiş olabilir” dese de, bu komik ifade onu demir parmaklıkların ardından kurtarmaya yetmedi. Y.K, Uşak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasında yer alan 5 arkadaşıyla birlikte cezaevine gönderildi.