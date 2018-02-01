Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: Ülke güvenliğimizi tehdit edecek bir girişime izin vermeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin, güvenliğini tehdit edecek herhangi bir girişime izin vermesinin mümkün olmadığını, bu yüzden Zeytin Dalı Harekatı'nı meşru bir hak olarak gördüklerini belirterek, "Bu operasyonda Azerbaycan'ı yanımızda görmek bize büyük güç verdi." dedi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Sarıeroğlu, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Samet Seyidov'la ayrı ayrı görüştü.

Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Milli Meclisinde Asadov'la bir araya geldi. Asadov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yüksek düzeyde olduğunu belirterek, iki ülke arasında çözülemeyen hiçbir konu bulunmadığını söyledi. Asadov, cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in hem dost hem de kardeş olduklarını vurguladı.

Bakan Sarıeroğlu da diplomatik ilişkilerin ötesinde, kardeşlik ve aile hukukuyla süren Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bundan sonra çok daha iyi seviyelerde devam etmesini arzuladıklarını bildirdi.

Son dönemlerde zorlu süreçlerden geçtiklerini söyleyen Sarıeroğlu, "Kardeş ülke Azerbaycan'ı lideri ve halkıyla yanımızda hissetmek bize güç veriyor." dedi.

Sarıeroğlu-Ahmedov görüşmesi

Bakan Sarıeroğlu, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ahmedov'la görüştü. Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede konuşan Ahmedov, Azerbaycan'da herkesin Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dikkatle izlediğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nı da yakından takip ettiklerini belirten Ahmedov, "Operasyonların kısa zamanda başarıyla bitmesini ve Türkiye'nin terörden tamamen kurtulmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin haklı davasının yakın zamanlarda olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu-Seyidov görüşmesi

Bakan Sarıeroğlu, Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Seyidov ve diğer milletvekilleriyle de bir araya geldi.

Sarıeroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek konuşması dolayısıyla Seyidov'a teşekkürlerini ifade etti.

Türkiye sınırında bir terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, "Uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu anlamda sınırımızda ülke güvenliğimizi tehdit edecek herhangi bir girişime izin vermemiz mümkün değil. Bu yüzden operasyonumuzu meşru bir hak olarak görüyoruz. Bu operasyonda Azerbaycan'ı yanımızda görmek bize büyük güç verdi." dedi.

"Azerbaycan, Türkiye'ye karşı yapılan haksızlıklara göz yummayacak"

Seyidov da isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Genişletilmiş il Başkanları Toplantısında zikredilmesinin, Erdoğan'ın teşekkür etmesinin kendisi için büyük onur olduğunu belirterek, "Bu teşekkürü aslında ben değil Erdoğan-Aliyev dostluğu, iki ülkenin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeler hak ediyor. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olduk. Türkiye de her zaman bizim yanımızda oldu. Azerbaycan hiçbir zaman uluslararası kurumlarda Türkiye'ye karşı yapılan haksızlıklara göz yummayacak." şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu'na temaslarında AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da eşlik etti.

Bakan Sarıeroğlu, temasları kapsamında yarın Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu 9. Toplantısı'na katılacak.