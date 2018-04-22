Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: 24 Haziran'da daha fazla kadının seçilebilmesi için çalışacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah 24 Haziran seçimlerine ilişkin birlikte omuz omuza, daha fazla kadının daha seçilebilir sıralarda yer alması için irademizi ortaya koyacağız. Bu işin hep beraber takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Antalya Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kepez ilçesinde bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda konuşan Sarıeroğlu, kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti Kadın Kollarında çalışan, emek veren, alın teri döken tüm kadınlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara her zaman güvendiğini, onlarla birlikte yol yürüdüğünü, tüm seçim zaferlerinde kadınların emeğinin olduğunu her defasında vurguladığını belirten Sarıeroğlu, "Partimizde kadınlar siyasetin objesi değil, tamamen öznesi şeklinde." diye konuştu.

Sarıeroğlu, kendisinin bir Adanalı esnafın kızı olduğunu, üniversite için Ankara'ya geldiği yıllarda AK Parti'nin kuruluş döneminde görev aldığını, sandık kurulu görevinden milletvekilliğine ve bakanlığa kadar birçok görevi yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini, Erdoğan'ın liderliğinde Mehmetçik'lerin 18 Mart'ın yıl dönümünde Afrin'de büyük bir zafere imza attığını anımsatan Sarıeroğlu, "Kabul etseler de etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli zaferlerinden birisidir ve tarihe altın harflerle yazılmıştır." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Sarıeroğlu, şehitlerin arkalarında bıraktıkları ailelerini onların emanetleri gördüklerini, gazilere de sahip çıktıklarını bildirdi.

Ülkenin güvenliği, refahı, huzuru için bir operasyon başlatıldığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, engellemek için her türlü girişimle karşı karşıya kaldık. Bilgi kirlilikleriyle karşı karşıya kaldık. Afrin'e girdikten sonra gördük ki oyun başkaymış, tuzak başkaymış, hesap başkaymış, plan başkaymış. Altlardan sığınaklar yapılmış, tüneller kazılmış, bize satmadıkları mühimmatlar depolanmış. Burada çok büyük bir oyunu bozmuş olduk. Bir yandan sınırlarımızın güvenliğini sağladık bir yandan Suriyeli kardeşlerimizin tekrardan döndüklerinde yaşanabilir bir kent olması için hala çalışmalara devam ediyoruz. Diğer taraftan da uluslararası baronları ve onların piyonlarının kurmuş oldukları oyunları, tuzakları da yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Türkiye tek ses, tek yürek olarak bozduk hamd olsun."

"Tüm seçimlerden zaferle çıktık"

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana tüm seçimlerden zaferle çıktığını ama bunun tesadüfi olmadığını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, hep çalıştıklarını, alın teri döktüklerini, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını, hizmet için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sarıeroğlu, 81 milyon vatandaşın hayatına dokunan hizmetler yaptıklarını anlatarak, 2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli istihdam edilirken, bugün kamuda 55 bin engellinin istihdamının sağlandığını dile getirdi.

Kadınlarla ilgili devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade eden Sarıeroğlu, "Siyasette, sporda, sanatta, işte, hayatın her alanında ortaya koyduğumuz adımlar, yaptığımız yasal düzenlemeler, projeler ve uygulamalarla bugün kadının hem adı var hem de kendisi var. Bunu bütün herkesin kabul etmesi gerekiyor. Siyasette baktığımız zaman temsil oranlarında yeterli bulmasak da iyi bir aşamaya gelmiş durumdayız. İnşallah 24 Haziran seçimlerine ilişkin birlikte omuz omuza daha fazla kadının daha seçilebilir sıralarda yer alması için irademizi ortaya koyacağız. Bu işin hep beraber takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kadının çalışmasının da analığının da hak olduğunu, bunun için de birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı maaş alma imkanı getirildiğini hatırlatan Sarıeroğlu, kadınların işe yerleşme oranında da ciddi artış kaydedildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için de hep birlikte çalışacaklarını ve seçimlerin dünyaya bir mesaj olacağını belirten Sarıeroğlu, "Görüyorsunuz, 'endişeliyiz' diye sesler geliyor bir yerden. Eğer onlar 'endişeliyiz' diyorlarsa bu seçim kararı sonuna kadar doğru bir karardır. Daha çok endişelenecekler, onları daha çok rahatsız edeceğiz. Gördünüz, 17-25 Aralık'ta başaramadılar, Gezi olaylarında başaramadılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de başaramadılar. Vatanımızı bölemediler. Allah'ın izniyle 81 milyon vatandaşımızla birlikte bu bayrağı asla indirtmeyiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, milli istihdam seferberliğinin ikinci bölümünün başladığını, bu ay içerisinde Antalya'ya tekrar gelerek bu seferberliği anlatacağını sözlerine ekledi.

Bakan Sarıeroğlu, toplantı öncesi 6 Eylül 2000 yılında Tokat'ta şehit olan Çetin Çakmak ile 22 Mart'ta Afrin'de şehit düşen Muhittin Talha Çalışkan'ın ailelerini ziyaret etti.