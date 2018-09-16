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Çamlıca’da son rötuşlar yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camii’nde sona gelindi.

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Yüzde 98’i tamamlanan cami, önümüzdeki günlerde deseni özel olarak tasarlanan halılar döşenerek bitirilecek. Yaklaşık 61 aydır inşaatı devam edilen camide büyük bölümü el işçiliği olan süslemeler tamamlandı. Caminin ana kubbesinin altında namaz kılınacak olan alan halka şeklinde dev avizelerde yerlerine yerleştirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Öte yandan camiye ulaşımı düzenlemek için yapılan 3 tüpten oluşan toplam uzunluğu 3 bin 680 metre olan Çamlıca-Libadiye karayolu tüneli de tamamlandı. Asfaltı dökülen, sinyalizasyon sistemi kurulan tünelde son test çalışmaları sürüyor. Tünel halkın kullanımına caminin açılışı ile birlikte yapılması planlanıyor.

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