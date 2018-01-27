Çamur deryasında terör harekatı

SK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör işgalindeki Afrin’i kurtarmak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 343 terörist etkisiz hale getirildi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle adım adım Afrin’e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birliklerine uçaklar da gece boyunca mevzileri vurarak destek sağladı. Teröristler 72 saat içinde hatlarımıza 108 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 65’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edildi. 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileriyle önlendi.

HEDEF BAFELYUM

Burseya Dağı’nın kontrolünü büyük ölçüde sağlayarak, Kilis ve Hatay’a roket atılan Bafelyum Tepesi’ne doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri yoğun yağış, sis ve çamur yüzünden adım adım hareket ediyor. Harekât bölgesi, son günlerde yağan yağmurun ardından çamur deryasına döndü. Bu nedenle operasyona ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu, bölgede ileri harekâta ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi.

RUSYA TEL RİFAT’TAN ÇEKİLDİ

Dün 13 savaş uçağı 23 terör hedefini imha etti. İngiliz The Times gazetesine konuşan ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni’nin komutanı Ahmed Osman, teröristlerin cephe hattına çok sayıda mayın döşediğini ve bu nedenle yavaş ilerlendiğini söyledi. wSultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almıştı. Daha önce girilen Kurna ve Abuden köyleri de teröristlerden tamamen temizlendi. Baliya köyü de ÖSO güçleri tarafından alındı. ÖSO kontrolüne geçen Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Marin köyü ve Burseya Dağı, drone ile havadan görüntülendi. Bu arada Afrin’den Tel Rifat’a çekilen Rus ordusuna ait güçlerin Tel Rifat’tan Halep’e çekildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’ya giderek sınır birliklerini denetledi.

TÜRK BAYRAĞINI KULEYE ASTILAR

Afrin’i terörden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon 7. Gününde Mehmetçik, televizyon vericilerinin bulunduğu bölgeye girerek teröristleri etkisiz hale getirdi. Kahramanlar verici kulesine Türk bayrağını astı. Binanın çevresinde ise çok sayıda teröristin cesedi olduğu görüldü.

Teröristler Alevi ve Kürt kasabasını vurdu

Mehmetçik ve ÖSO karşısında darmadağın olan teröristler, provokasyonlara başladı. Teröristler Alevi Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Afrin’in Maabatli kasabasını havan atışlarıyla vurdu. TSK, üç gün önce kasaba yakınlarında bulunan YPG’nin Teneke Hırsızları kontrol noktasını vurmuştu. İstihbarat kaynakları, terör örgütünün kasabayı vurmaktaki amacının “TSK destekli ÖSO güçleri Alevi katliamı yapıyor propagandası yaparak bölgede ve Türkiye’de yaşayan Alevileri sokağa dökmek” olduğunu değerlendiriyor. Baskılardan bunalan terör örgütünün başka dini ve etnik gruplara da provokasyonlar yapabileceği ifade edildi. Raco ve Cinderis’te Yezidi Kürtler, Meryameyn ve Deyr Suvan bölgesinde de Türkmenler yaşıyor. Terör örgütü PKK/PYD dün Afrin’de öldürülen teröristler için cenaze töreni düzenledi. Törende bölücü örgüt yanlıları, intikam almak ve kaos yaratmak amacıyla Afrin’de yaşayan PKK/PYD muhalifi Hassun Ailesi’nden 4 kişiyi katletti.