Çamur deryasında terör harekatı
TSK ve ÖSO güçleri, teröristler kadar yoğun sis ve kesintisiz yağan yağmurun neden olduğu çamur deryasıyla da mücadele ediyor. Harekatın 7’nci gününde öldürülen terörist sayısı 343 oldu.
- l SELİM EFE ERDEM - İSTANBUL / LÜTFİ KAPLAN - ANKARA / KEMAL GÜMÜŞ - HATAY
SK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör işgalindeki Afrin’i kurtarmak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 343 terörist etkisiz hale getirildi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle adım adım Afrin’e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birliklerine uçaklar da gece boyunca mevzileri vurarak destek sağladı. Teröristler 72 saat içinde hatlarımıza 108 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 65’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edildi. 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileriyle önlendi.
HEDEF BAFELYUM
Burseya Dağı’nın kontrolünü büyük ölçüde sağlayarak, Kilis ve Hatay’a roket atılan Bafelyum Tepesi’ne doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri yoğun yağış, sis ve çamur yüzünden adım adım hareket ediyor. Harekât bölgesi, son günlerde yağan yağmurun ardından çamur deryasına döndü. Bu nedenle operasyona ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu, bölgede ileri harekâta ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi.
RUSYA TEL RİFAT’TAN ÇEKİLDİ
Dün 13 savaş uçağı 23 terör hedefini imha etti. İngiliz The Times gazetesine konuşan ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni’nin komutanı Ahmed Osman, teröristlerin cephe hattına çok sayıda mayın döşediğini ve bu nedenle yavaş ilerlendiğini söyledi. wSultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almıştı. Daha önce girilen Kurna ve Abuden köyleri de teröristlerden tamamen temizlendi. Baliya köyü de ÖSO güçleri tarafından alındı. ÖSO kontrolüne geçen Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Marin köyü ve Burseya Dağı, drone ile havadan görüntülendi. Bu arada Afrin’den Tel Rifat’a çekilen Rus ordusuna ait güçlerin Tel Rifat’tan Halep’e çekildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’ya giderek sınır birliklerini denetledi.
TÜRK BAYRAĞINI KULEYE ASTILAR
Afrin’i terörden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon 7. Gününde Mehmetçik, televizyon vericilerinin bulunduğu bölgeye girerek teröristleri etkisiz hale getirdi. Kahramanlar verici kulesine Türk bayrağını astı. Binanın çevresinde ise çok sayıda teröristin cesedi olduğu görüldü.
Teröristler Alevi ve Kürt kasabasını vurdu
Mehmetçik ve ÖSO karşısında darmadağın olan teröristler, provokasyonlara başladı. Teröristler Alevi Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Afrin’in Maabatli kasabasını havan atışlarıyla vurdu. TSK, üç gün önce kasaba yakınlarında bulunan YPG’nin Teneke Hırsızları kontrol noktasını vurmuştu. İstihbarat kaynakları, terör örgütünün kasabayı vurmaktaki amacının “TSK destekli ÖSO güçleri Alevi katliamı yapıyor propagandası yaparak bölgede ve Türkiye’de yaşayan Alevileri sokağa dökmek” olduğunu değerlendiriyor. Baskılardan bunalan terör örgütünün başka dini ve etnik gruplara da provokasyonlar yapabileceği ifade edildi. Raco ve Cinderis’te Yezidi Kürtler, Meryameyn ve Deyr Suvan bölgesinde de Türkmenler yaşıyor. Terör örgütü PKK/PYD dün Afrin’de öldürülen teröristler için cenaze töreni düzenledi. Törende bölücü örgüt yanlıları, intikam almak ve kaos yaratmak amacıyla Afrin’de yaşayan PKK/PYD muhalifi Hassun Ailesi’nden 4 kişiyi katletti.
Gazetecilere ateş açtılar
Teröristler Azez’de cephe hattını gezen yabancı gazetecilere ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, konvoyun güvenliğini sağlayan kobra tipi aracın lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşayan basın mensupları, güvenlik güçleri tarafından çevredeki diğer zırhlı araçların arkasına alındı.
YALANDA SINIR TANIMIYORLAR
Afrin’İ kurtarma harekatını karalamak için her yola başvuran terör örgütü PKK/PYD, Mehmetçik’i kötülemek için Anadolu Ajansı’nın 2016’daki fotoğraf yarışmasında birinci olan fotoğrafı kullanınca yalanları bir kez daha deşifre oldu. Twitter’da “Afrin’de rehin alınan Türk askerleri” iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın AA tarafından çekildiği ve 3 Mart 2014’te DEAŞ’ın Irak’ta idam ettiği 20 askere ait olduğu belirlendi. Yine Twitter’da “Terörist Türkiye, Afrin’i kurtarın” etiketiyle paylaşılan yaralı çocukların yer aldığı iki AA fotoğrafından birinin 11 Ekim 2016’da, diğerinin ise 11 Temmuz 2016’da Rus hava saldırısında Halep’te yaralanan çocuklara ait olduğu tespit edildi. Teröristler, AA İstanbul Photo Awards fotoğraf yarışmasında birinci olan fotoğrafı da yine Afrin’de çekilmiş gibi paylaştı.
Yaralı asker duygulandırdı
Zeytin Dalı'nda ayağından yaralanan tankçı Uzman Çavuş Alper Akpunar (28) tedavisi için geldiği memleketi Erzincan’da iyileşir iyileşmez Afrin’e döneceğini söyledi. Akpunar, “Vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim” diye konuştu. Oğluna sarılan anne Huriye Akpunar ise; “İnşallah iyileşir tekrar görev yerine döner inşallah. Herşey vatan için” dedi.
3’ü asker 14 şehit var
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, GATA’da tedavi gören Zeytin Dalı gazilerini ziyaret etti. Demircan, Türkiye’ye bugüne kadar 130 yaralının geldiğini belirterek, “130 yaralıdan 11’i Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde. 82 yaralı kısa süreli tedavi uygulanıp taburcu edildi. 14 kayıp var bölgede, bunların 3’ü bizim askerimiz, 11 tanesi de Özgür Suriye Ordusu mensubu” dedi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığını kaydeden Demircan, “Yaralılarımızın moralleri çok düzgün ve çok güzel bir bakım görüyorlar. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan şu anda yok. Yaralılarımızın kısa zamanda şifa bulmasını diliyoruz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.