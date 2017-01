Casusluktan müebbet istendi

MİT’e ait yardım TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Mehmet Yeşilkaya, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “casusluk”tan suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı diğer sanıklar Can Dündar, Erdem Gül hakkında “hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte yardım etmek” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enis Berberoğlu, Erdem Gül ile tarafların avukatları katıldı. Firari sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmayı Erdem Gül’ün eşi Aslı Gül, Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar da izledi. Duruşmada, Savcı Yeşilkaya mahkemeye sunduğu mütalaasında dava konusu görüntülerin bir hafıza kartıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tarafından Dündar’a verildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

‘SOLCU VEKİL VERDİ...’

Mütalaada firari sanık Can Dündar’ın yargılanması sırasında “Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi” dediği de hatırlatıldı. Berberoğlu’nun, Dündar ve Gül gibi FETÖ/PDY’nin hiyerarşik yapısına dahil olmaksızın örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda, devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal casusluk amacıyla Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmasını sağlayarak, “FETÖ/PDY’ye yardım etmek” suçunu işlediği vurgulanan mütalaada, FETÖ/PDY’nin silahlı terör örgütü olduğu belirtildi. Mütalaada Cumhuriyet’te yapılan MİT TIR’larına ilişkin haberlerin, yasal meşru hükümeti her türlü illegal yöntemle devirmeyi hedefleyen FETÖ’nün meşru hükümeti çalışamaz hale getirmeyi, Türkiye’yi, ‘teröre destek veren ülke’ olarak yargılatmayı amaçladığı, bu şekilde siyasal hedeflere ulaşmak için yapılan yayının, siyasal casusluk olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ

Savcı mütalaasında sanık Enis Berberoğlu’nun, sanıklar Dündar ve Gül ile fikir ve eylem birliği içinde 29 Mayıs 2015’te Cumhuriyet gazetesinde MİT tırlarına ilişkin haber yapılıp görüntülerin ifşa edilmesi eylemleri sürecine bizzat iştirak ederek, ‘devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla yayınlayıp açıklamak’ suçunu işlediği anlaşılmıştır” dedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık olarak çağrılmasına rağmen gelmeyen gazeteci Soner Yalçın hakkında “zorla getirilme” kararı vererek, duruşmayı 1 Mart’a erteledi.