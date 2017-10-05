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Casusun tutuklanması ABD elçiliğini gerdi

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan ancak FETÖ casusu olan Metin Topuz’un tutuklanması ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.

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Türkiye’deki hukuku hiçe sayan ifadelerin yer aldığı açıklamada, “Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmakta” denildi. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklanmasına ilişkin ABD Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. 

RAHATSIZ OLMUŞLAR

FETÖ elebaşı Gülen başta olmak üzere pek çok FETÖ’cü darbecinin elini kolunu sallayarak gezdiği ABD’nin, Ankara elçiliği Metin Topuz hakkındaki iddialarla ilgili ise hükmünü peşin verdi. Büyükelçilik, Metin Topuz hakkındaki iddiaların temelsiz olduğuna inandıklarını belirterek “Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın dün tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız, Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmakta” ifadelerine yer verildi.

KALIN: DELİLLER ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalı ise katıldığı bir televizyon programında “Bu bir yargı süreci. Ben de iddiaları gördüm. İddianameyi görmüş değilim. Sorgulanacak. Deliller çerçevesinde işlemler yapılır. Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir” dedi.

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